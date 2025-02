Σουηδία: «Περισσότεροι από 50 πυροβολισμοί» στο μακελειό του Ορεμπρό, δηλώνει η αστυνομία

Ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης ένοπλης επίθεσης που έχει σημειωθεί ποτέ στη Σουηδία πυροβόλησε περισσότερες από 50 φορές και ζούσε απομονωμένος αρκετά χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, μια εβδομάδα μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Την περασμένη Τρίτη, ένας 35χρονος – ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ρίκαρντ Άντερσον από τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης – μπήκε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης νεαρών ενηλίκων στο Ορεμπρό, 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 10 ανθρώπους προτού στρέψει – κατά τα φαινόμενα – το όπλο προς τον εαυτό του.

Περιγράφεται ως ένας άνεργος, απομονωμένος, που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του. Έριξε περισσότερους από 50 πυροβολισμούς, διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι κατέσχεσε τέσσερα όπλα: τρία στον τόπο της επίθεσης (καθώς και πυρομαχικά) και ένα στην κατοικία του δράστη.

Ο Άντερσον είχε αγοράσει πυρομαχικά και καπνογόνες χειροβομβίδες λίγο πριν εξαπολύσει την επίθεση. Ζούσε απομονωμένος στο διαμέρισμά του από το 2016, «με λίγες επαφές με άλλα άτομα», ενώ δεν είναι γνωστό ακόμη πώς αλληλεπιδρούσε με τον ψηφιακό κόσμο, δήλωσε η αστυνομία.

Είχε εγγραφεί στο σχολείο δύο φορές, το 2013 και μεταξύ 2019 και 2021. Μια εβδομάδα μετά το μακελειό, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τα κίνητρά του, αλλά φαίνεται ότι τα θύματα του, που διέμεναν όλα στο Ορεμπρό, επιλέχθηκαν τυχαία. Πρόκειται για επτά γυναίκες και τρεις άνδρες ηλικίας από 28 έως 68 ετών, ορισμένοι ήταν σπουδαστές, άλλοι δάσκαλοι.

