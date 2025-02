Μακελειό στη Σουηδία: Ραγίζουν καρδιές οι τελευταίες στιγμές των θυμάτων – Άνδρας τηλεφώνησε στην αρραβωνιαστικιά του ενώ ψυχορραγούσε

Ανατριχίλα και συγκίνηση προκαλεί η δημοσιοποίηση των τελευταίων στιγμών θυμάτων του μακελάρη της Σουηδίας που εισέβαλε σε εκπαιδευτικό κέντρο στην πόλη του Έρεμπρο και σκότωσε με πυροβόλο όπλο έντεκα ανθρώπους.

Ένα από τα θύματα, ο 29χρονος Σαλίμ Ίσκεφ, την ώρα που ψυχορραγούσε χτυπημένος από τα πυρα του δράστη πήρε σε βιντεοκλήση την μητέρα το και της είπε ότι είχε πυροβοληθεί και πονούσε πολύ. Όπως αποκάλυψε μια θεία του, ο Σαλίμ ζήτησε από τη μητέρα του να φροντίσει την αρραβωνιαστικιά του. Στη συνέχεια ο 29χρονος φέρεται να κάλεσε την αρραβωνιαστικιά του, την οποία σχεδίαζε να παντρευτεί τον Ιούνιο, και της ζήτησε να φροντίσει τη μητέρα του. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσαν τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Ισκέφ, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός, είχε εγκαταλείψει τη Συρία το 2015 και ζούσε στη Σουηδία όπου απέκτησε την υπηκοότητα. Παρακολούθησε το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων για να αποκτήσει ένα προσόν στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς ήλπιζε να βοηθήσει άλλους, σύμφωνα με τη θεία του.

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο που τράβηξε ένας μαθητής, ο Χασέμ Σαμς, που κλειδώθηκε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της σφαγής, προκειμένου να μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Στο βίντεο, ο μαθητής ακούγεται να προσπαθεί να ηρεμήσει τις ανάσες του, την ώρα που δυνατοί πυροβολισμοί και φωνές αντηχούν έξω από τον διάδρομο.

Ο μακελάρη φαινόταν να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην κρυψώνα του μέχρι που στεκόταν ακριβώς έξω από την καμπίνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι έπειτα από την εκπυρσοκρότηση του όπλου, ακούγεται το κουδούνισμα του κάλυκα καθώς πέφτει στο πάτωμα και κυλάει λίγα μόλις μέτρα μακριά από τα πόδια του κλειδωμένου στην τουαλέτα μαθητή. Εκείνη τη στιγμή, ο Χασέμ γύρισε για λίγο την κάμερα προς τον εαυτό του, τη στιγμή που ακούγεται ένας ακόμη πυροβολισμός με τον πρόσωπό του να καλύπτεται από μια έκφραση γεμάτη τρόμο.

Στη συνέχεια, ο Χασέμ σκαρφάλωσε στον νιπτήρα για να αποφύγει τον πυροβολισμό μέσα από την πόρτα. Δεν τόλμησε να πει λέξη, αλλά κατάφερε να συμπληρώσει κείμενο στο βίντεό του που έγραφε: «Οι άνθρωποι καλούν για βοήθεια», καθώς ακούγονταν συναγερμοί.

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγα λεπτά αργότερα, ο Χάσεμ είχε τοποθετήσει το τηλέφωνό του στο πάτωμα και εθεάθη να κάθεται στην τουαλέτα με τα χέρια ψηλά, καθώς ένοπλοι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο.

#WATCH Footage from the Sweden school shooting reportedly captures someone shouting, “Get out of Europe,” before the gunman opened fire, killing ten.

Student Hashem Shams recorded the video while hiding in a toilet during Rickard Andersson’s attack at Orebro’s Risbergska adult… pic.twitter.com/Bj06y5PvST

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) February 6, 2025