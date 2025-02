Έλον Μασκ: Η νέα κόντρα που «άναψε φωτιές» στο Χ – Βαριές κατηγορίες κατά Γάλλου δισεκατομμυριούχου

Μια νέα αντιπαράθεση στο Χ, με πρωταγωνιστή τον Έλον Μασκ, εκτυλίχθηκε με tweets στη δημοφιλή πλατφόρμα το βράδυ της Δευτέρας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και επικεφαλής του DOGE της αμερικανικής κυβέρνησης, αντέδρασε σε έναν χαρακτηρισμό του Γάλλου δισεκατομμυριούχου του τεχνολογικού τομέα, Ξαβιέ Νιέλ.

Ο Νιέλ, μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France 2, δήλωσε για τον Μασκ ότι είναι «ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο και, επιπλέον, ένας πολύ περίπλοκος άνθρωπος, για να πούμε το λιγότερο. Θα χρησιμοποιήσω μια… δύσκολη λέξη: μ@@@@@ς. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο».



Ο Μασκ, από την πλευρά, πέρασε στην αντεπίθεση -όπως ήταν αναμενόμενο-, αναφέροντας ότι «αυτός ο τύπος είχε φυλακιστεί για το γεγονός ότι ήταν κυριολεκτικά νταβατζής και είχε ιερόδουλες».

This guy was sent to prison for being a literal pimp with a cadre of prostitutes! Lmao

— Harry Bōlz (@elonmusk) February 10, 2025