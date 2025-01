Είναι τελικά ο Έλον Μασκ αυτιστικός; – Η αυτοδιάγνωση και όσα έχει αποκαλύψει ο δισεκατομμυριούχος

Ο Έλον Μασκ, γνωστός αν μη τι άλλο για την εκρηκτική του προσωπικότητα και τις καινοτόμες ιδέες του, είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και ισχυρούς ανθρώπους της εποχής μας. Από την κατάκτηση του διαστήματος (SpaceX) και τις επαναστατικές ιδέες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας (Tesla), μέχρι τον ρόλο του στα social media (Χ) και την πολιτική (ΗΠΑ), ο Μασκ είναι μια φιγούρα που σε κάποιους προκαλεί θαυμασμό και σε άλλους πολλά ερωτήματα.

Η συμπεριφορά του, που πολλές φορές μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου, ωμή και χωρίς δευτερεύουσες σκέψεις, συχνά πυροδοτεί αντιδράσεις. Ωστόσο, αυτό που τώρα εκτόξευσε το όνομά του στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, ήταν ο χαιρετισμός του προς τους υποστηρικτές του Τραμπ, που θύμιζε αρκετά τον γνωστό ναζιστικό.

Λίγο μετά, βγήκε εκ νέου στην επιφάνεια η πιθανότητα ο Μασκ να έχει κάποιο σύνδρομο στο φάσμα του αυτισμού, όπως το Άσπεργκερ, ένα θέμα που μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε βαθύτερα τόσο τον ίδιο όσο και τη νευροδιαφορετικότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Capital One Arena για την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Μασκ ευχαρίστησε το πλήθος για την υποστήριξή του, τοποθετώντας το δεξί του χέρι στην καρδιά και στη συνέχεια τεντώνοντάς το ευθεία μπροστά του.

Αργότερα επανέλαβε την ίδια κίνηση προς διαφορετική κατεύθυνση. Στα social media, η κίνηση αυτή συγκρίθηκε από κάποιους με ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ άλλοι διαφώνησαν με αυτή την ερμηνεία.

