ΗΠΑ: Πανικός με τον υποτιθέμενο «μηχανισμό προπαγάνδας» της Meta – Πώς οι Αμερικανοί βρέθηκαν να ακολουθούν τον Τραμπ στο Facebook χωρίς να το θέλουν

Μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, οι χρήστες του Facebook και του Instagram, και ιδιαίτερα οι προσκείμενοι στους Δημοκρατικούς, παρατήρησαν ότι πλέον ακολουθούσαν κυβερνητικούς λογαριασμούς χωρίς την έγκρισή τους.

Έντρομοι, διαπίστωσαν ότι είχαν ακολουθήσει αυτόματα τους λογαριασμούς του προέδρου Τραμπ και του αντιπροέδρου Βανς, χωρίς ποτέ να το πατήσουν το σχετικό κουμπί. Ορισμένοι άρχισαν να κατηγορούν τις πλατφόρμες της Meta για προπαγάνδα, ισχυριζόμενοι ότι αυτές «ανάγκαζαν» τους Αμερικανούς να ακολουθήσουν τα προφίλ των νέων ηγετών, ως μέρος ενός δήθεν «μηχανισμού προπαγάνδας».

H New York Post, «σκανάροντας» τις ανησυχίες των χρηστών στα social media, σημείωσε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις τους.

«Περιμένετε, το Facebook ακολούθησε αυτόματα όλη την καινούρια κυβέρνηση για τους Αμερικανούς; Δεν ακολούθησα καμία από αυτές τις σελίδες, σχεδόν δεν χρησιμοποιώ το Facebook, αλλά εμφανίστηκαν όλες στην κορυφή της ροής μου, και όταν πάτησα πάνω τους, έλεγε ότι τις ακολουθώ;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο X.

Yoo this is fucking insane soo why is Meta and Instagram making people automatically follow Vance and Trump🤯 didn’t think it was real till I searched up his account…..😵‍💫 pic.twitter.com/Y91JlMw8do



Ένας άλλος χρήστης αναφέρθηκε στο Instagram λέγοντας: «Όχι μόνο το Instagram υποχρεώνει τους λογαριασμούς να ακολουθούν αυτόματα τον αντιπρόεδρο, αλλά στην ουσία αγόρασε ή έκλεψε όλη τη λίστα ακολούθων της Καμάλα. Έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό ακολούθων και όλοι οι άνθρωποι που ακολουθώ, ακολουθούν και αυτούς τους λογαριασμούς. Άνθρωποι που ξέρω δεν θέλουν να τους ακολουθήσουν».

Ο πανικός συνεχίστηκε με άλλους χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία τους για το «αυτόματο follow», αποκαλώντας το μέρος του «μηχανισμού προπαγάνδας» που θεωρούν ότι ενεργοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – κυρίως οι πλατφόρμες της Meta, του νέου «φίλου» του Τραμπ, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Πιστέψτε το ή όχι, σήμερα συνειδητοποίησα ότι ακολουθούσα έναν λογαριασμό που ποτέ δεν ακολούθησα. Το αυτόματο follow είναι μέρος του προπαγανδιστικού μηχανισμού που έχουν γίνει τα social media. Θα πρέπει να ελέγχω καθημερινά αυτή τη γελοία (ακύρωση) ακολουθίας που δεν θέλω να συμμετάσχω», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

If you are still on Meta’s Facebook – you were automatically made to follow Trump and Vance. #fuckFacebook guess they are about to start fucking with the algorithm like X! pic.twitter.com/Ab4rSlidyP

— 🇺🇸 Taye Wilkinson 🏳️‍🌈 (@TayeWilkinsonNC) January 21, 2025