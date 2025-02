Σκηνές χάους σε εκκλησία του Καναδά: Άνδρας επιχείρησε να μαχαιρώσει ιερέα – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ένα βίαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε εκκλησία του Καναδά, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πάστορα, μπροστά στα έντρομα μάτια των πιστών.

Η σκηνή καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, αναφέρει η New York Post, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο δράστης όρμησε στον 38χρονο ιερέα, την ώρα που εκείνος πλησίαζε την Αγία Τράπεζα ψέλνοντας έναν ύμνο.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να τον πλησιάζει, ψαχουλεύοντας την τσέπη του. Δευτερόλεπτα αργότερα, η εικόνα γίνεται εφιαλτική: ο πάστορας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, φωνάζει και τρέχει να σωθεί, ενώ ο ένοπλος επιχειρεί να τον μαχαιρώσει.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ιερέας κατάφερε να ξεφύγει χωρίς να τραυματιστεί.

A priest narrowly escaped being MARTYRED during Mass in Winnipeg, Canada this past Sunday after being chased with a KNIFE by a THUG pic.twitter.com/ZzoARsoekc

— Catholic Arena (@CatholicArena) February 11, 2025