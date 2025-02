Έλον Μασκ: Πήγε με τα παιδιά του στη συνάντηση με τον Μόντι – Οι δημόσιες εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) της κυβέρνησης Τραμπ, δεν διστάζει να πάρει μαζί του τα παιδιά του ακόμη και στις πιο υψηλού επιπέδου πολιτικές συναντήσεις.

Μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή του γιου του X Æ A-Xii, γνωστού και ως Lil X ή X, στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, τώρα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας συνοδεύτηκε από 3 παιδιά του -συνολικά έχει 12, με τρεις γυναίκες- στη συνάντησή του με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Την Πέμπτη, φωτογραφίες έδειξαν τον Μασκ να κρατά από το χέρι τον 4χρονο X και την 3χρονη Azure, καθώς κατευθύνονταν προς το Blair House, το κατάλυμα για αξιωματούχους που επισκέπτονται την Ουάσινγκτον, όπου διαμένει ο Μόντι κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Η σύντροφος του Μασκ, Σάιβον Ζίλις, ακολουθούσε από κοντά με το 3 ετών παιδί τους, Strider, συνοδευόμενη από μια ομάδα νταντάδων.

Η παρουσία των παιδιών στη συνάντηση με τον Μόντι έγινε γρήγορα θέμα στα διεθνή ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για μια διπλωματική επίσκεψη με βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα τρία παιδιά του Μασκ περικύκλωσαν τον Μόντι, καθώς ο επιχειρηματίας τού έδινε ένα δώρο.

It was also a delight to meet Mr. @elonmusk ’s family and to talk about a wide range of subjects! pic.twitter.com/0WTEqBaVpT



Σύμφωνα με το Reuters, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μακροχρόνια καθυστερημένα σχέδια της Starlink για την παροχή δορυφορικού ίντερνετ στην Ινδία.

Η εμφάνιση του Lil X σε πολιτικά δρώμενα δεν πέρασε απαρατήρητη, ιδίως μετά τη viral στιγμή που είχε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο 4χρονος γιος του Μασκ έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια δηλώσεων του πατέρα του, την ώρα που ο τελευταίος μιλούσε για τις δραστηριότητες του DOGE, με τον Τραμπ να τον παρακολουθεί χαμογελαστός.

Η μητέρα του X, η Καναδή τραγουδίστρια Grimes, κατά κόσμον Claire Boucher, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της. «Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημόσια έτσι» έγραψε στην πλατφόρμα X, την πλατφόρμα που ο Μασκ αγόρασε και μετονόμασε προς τιμήν του γιου τους.

Όταν ένας χρήστης την ενημέρωσε για την παρουσία του X στον Λευκό Οίκο, εκείνη απάντησε: «Δεν το είδα, σε ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός».

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I’m glad he was polite. Sigh

— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) February 12, 2025