Τραμπ-Μόντι: Διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ινδίας για την εξισορρόπηση του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών τους

Οι ΗΠΑ και η Ινδία θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να εξισορροπηθεί ξανά το ισοζύγιο των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών των δυο κρατών, εξήγγειλαν την Πέμπτη (13/2) Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Indian Prime Minister Modi is the second world leader for whom Trump pulled out the chair pic.twitter.com/tU1BEaa3pF

«Σήμερα, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Ινδίας είναι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια και ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε σύμφωνοι να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για να διορθωθεί» αυτή η κατάσταση, που διαρκεί «εδώ και πολύ καιρό» και είχε παραμεληθεί, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ομάδες μας θα εργαστούν για να κλειστεί πολύ σύντομα αμοιβαία επωφελής συμφωνία για το εμπόριο», επιβεβαίωσε ο Ναρέντρα Μόντι.

President Trump often talks about MAGA.

In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates into MIGA.

And together, the India-USA have a MEGA partnership for prosperity!@POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/i7WzVrxKtv

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025