Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στόχος για το Βερολίνο είναι το Κίεβο να μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος.

Ως «αρκετά ανησυχητικές» περιέγραψε ωστόσο τις προτάσεις ο επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, και χαρακτήρισε «απαράδεκτο αποτέλεσμα» το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτύχει στόχους τους οποίους δεν έχει κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

«Η γερμανική θέση είναι και η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Βάντεφουλ από τις Βρυξέλλες και πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τις προτάσεις τελικό σχέδιο, αλλά μόνο «κατάλογο θεμάτων τα οποία πρέπει επειγόντως να συζητηθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας».

Μιλώντας χθες, Πέμπτη, στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του ZDF, ο υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε πάντως ότι το Βερολίνο δεν γνώριζε εκ των προτέρων το αμερικανικό σχέδιο, τόνισε όμως ότι «όσο πιο γρήγορα εισέλθουμε σε φάση διαπραγμάτευσης, τόσο το καλύτερο» και χαιρέτισε την πρωτοβουλία.

«Κάθε προσπάθεια να έρθουν και οι δύο πλευρές σε διάλογο είναι σωστή και άξια υποστήριξης. Όλα είναι ρευστά», δήλωσε, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «ανορθόδοξη, αλλά αποτελεσματική» προσέγγιση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου.

Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι μίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. «Η τουρκική πλευρά συμμετέχει επίσης ενεργά στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές θα συνομιλήσουν», είπε σχετικά.

Σε διαφορετικό πνεύμα, ο επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι δήλωσε πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι η Γερμανία δεν ενεπλάκη με κάποιο τρόπο στην προετοιμασία του σχεδίου και δεν γνώριζε κάτι σχετικώς, κάτι το οποίο, όπως είπε, είναι σε βάρος της Ουκρανίας, ενώ χαρακτήρισε τις πρώτες πληροφορίες «αρκετά ανησυχητικές».

Φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θα μπορούσε με αυτό το σχέδιο να επιτύχει στόχους που δεν έχει επιτύχει στο πεδίο της μάχης και αυτό σίγουρα θα ήταν ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα. Επιπλέον, υπάρχει τεράστια έλλειψη αξιοπιστίας, καθώς αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες των ισχυρότερων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, και βλέπουμε επίσης ότι αυτές δεν στρέφονται κυρίως εναντίον στρατιωτικών στόχων, αλλά μάλλον εναντίον ενεργειακών και πολιτικών υποδομών. Είναι μια πολύ ύπουλη κατάσταση που δημιουργεί η Ρωσία εδώ, και ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα όσα γίνονται τώρα», δήλωσε ο κ. Φράι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ