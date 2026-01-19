Γερμανία: Ευρωπαϊκή απάντηση στις ανακοινώσεις Τραμπ ζήτησε ο Υπ. Εξωτερικών Βάντεφουλ – Αιχμές για την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ και εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το εάν είναι πλέον εφικτή η επικύρωση και η εφαρμογή της υπάρχουσας τελωνειακής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ.

Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν: «Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα» δεσμευόμαστε για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι δασμοί είναι πάντα η λάθος απάντηση. Καλά καλά δεν έχει επικυρωθεί η ήδη υπάρχουσα εμπορική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα απόψε σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, αναφερόμενος στην αρχικά προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση της Ευρώπης στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «αν οι ΗΠΑ θέλουν οπωσδήποτε περαιτέρω οικονομικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή απάντηση». Βρισκόμαστε στο σημείο που χρειαζόμαστε μια ειλικρινή συζήτηση στην Συμμαχία προκειμένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, τόνισε ο κ. Βάντεφουλ και εξήγησε ότι «από τη θετική πλευρά, σχετικά με την Γροιλανδία, αυτό αφορά την συνέχιση της διασφάλισης της Αρκτικής, ενώ από την άλλη πλευρά, είναι απολύτως σαφές ότι η κυριαρχία της Δανίας και η ανεξαρτησία της Γροιλανδίας παραμένουν ως έχουν».

Guardian: Οι απειλές Τραμπ για νέους δασμούς σε συμμάχους είναι κακές, αλλά η αβεβαιότητα που προκαλούν στην οικονομία είναι πολύ χειρότερη

Για το μέλλον της Γροιλανδίας «αποφασίζουν οι Γροιλανδοί και κάθε εδαφικό ζήτημα αφορά την Δανία. Οι Ευρωπαίοι στέκουμε αλληλέγγυοι στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο υπουργός και απέρριψε κάθε εικασία περί επιπτώσεων στη συνοχή του ΝΑΤΟ. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως τη Συμμαχία, το ΝΑΤΟ και την άμυνα της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής κανείς στην Ουάσιγκτον δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Στην Ευρώπη, δεν θα πρέπει να συζητάμε τέτοια ζητήματα, αλλά να συνεργαζόμαστε για μια ισχυρή συμμαχία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

περισσότερα
