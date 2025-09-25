Γάζα: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί σε νέα ισραηλινή επίθεση σε καταφύγιο εκτοπισμένων

Τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στην κεντρική Γάζα. Την πληροφορία μετέδωσε εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της περιοχής στο AFP.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. «Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί αγνοούνται ή τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση που στόχευσε ένα σπίτι… όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι βόρεια της Αλ-Ζαουίντα, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται αρκετά παιδιά, με τα πτώματά τους να μεταφέρονται σε κοντινό νοσοκομείο. Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65.419 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.219 Ισραηλινών, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του AFP που βασίστηκαν σε ισραηλινές πηγές. Ο περιορισμός των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα και οι δυσκολίες πρόσβασης σε πολλές περιοχές δεν επιτρέπουν στο AFP να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δίνει η παλαιστινιακή πολιτική άμυνα ή ο ισραηλινός στρατός.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επίθεση στην πόλη της Γάζας σημειώθηκε ενώ έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε το Ισραήλ για διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας. Η έρευνα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι υποκίνησαν το έγκλημα. Το Ισραήλ απέρριψε τα ευρήματα, καταγγέλλοντας την έρευνα για «παραποίηση και ψευδείς καταστάσεις».

Μεγάλα τμήματα της Γάζας έχουν ήδη ισοπεδωθεί, ενώ τον προηγούμενο μήνα ένας οργανισμός που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξε επίσημο λιμό σε μέρος της περιοχής. «Χάσαμε τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και τους τόπους μας», είπε την Τετάρτη η Νατζία Αμπού Αμσά, Παλαιστίνια της οποίας ο ανιψιός σκοτώθηκε ενώ περίμενε βοήθεια.