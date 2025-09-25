Γάζα: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί σε νέα ισραηλινή επίθεση σε καταφύγιο εκτοπισμένων

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί σε νέα ισραηλινή επίθεση σε καταφύγιο εκτοπισμένων

Τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στην κεντρική Γάζα. Την πληροφορία μετέδωσε εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της περιοχής στο AFP.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. «Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί αγνοούνται ή τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση που στόχευσε ένα σπίτι… όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι βόρεια της Αλ-Ζαουίντα, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται αρκετά παιδιά, με τα πτώματά τους να μεταφέρονται σε κοντινό νοσοκομείο. Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65.419 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.219 Ισραηλινών, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του AFP που βασίστηκαν σε ισραηλινές πηγές. Ο περιορισμός των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα και οι δυσκολίες πρόσβασης σε πολλές περιοχές δεν επιτρέπουν στο AFP να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δίνει η παλαιστινιακή πολιτική άμυνα ή ο ισραηλινός στρατός.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επίθεση στην πόλη της Γάζας σημειώθηκε ενώ έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε το Ισραήλ για διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας. Η έρευνα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι υποκίνησαν το έγκλημα. Το Ισραήλ απέρριψε τα ευρήματα, καταγγέλλοντας την έρευνα για «παραποίηση και ψευδείς καταστάσεις».

Μεγάλα τμήματα της Γάζας έχουν ήδη ισοπεδωθεί, ενώ τον προηγούμενο μήνα ένας οργανισμός που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξε επίσημο λιμό σε μέρος της περιοχής. «Χάσαμε τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και τους τόπους μας», είπε την Τετάρτη η Νατζία Αμπού Αμσά, Παλαιστίνια της οποίας ο ανιψιός σκοτώθηκε ενώ περίμενε βοήθεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε IQ 140+ και «μάτι γαρίδα»; Βρείτε τον κρυμμένο παπαγάλο σε αυτό το όμορφο τεστ παρατηρητικότητας

Το τελετουργικό βότανο της Αμερικής που μπορεί να ενισχύσει τον εγκέφαλο και να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Έμμεση απάντηση Εμανουέλ Μακρόν σε Ντόναλντ Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα αντίληψης, αφού η επιστήμη είναι σαφής

Η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα δεν είναι «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι α...
06:31 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Νεκροί επτά μοναχοί από πτώση τελεφερίκ

Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν τελεφερίκ εκτροχιάστηκε το...
06:23 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Προετοιμασία σχεδίων μαζικών απολύσεων σε περίπτωση shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικ...
06:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα: Στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιλυθεί η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν έκρυψε χθες, Τετάρτη, την αισιοδοξία τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος