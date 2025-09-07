Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε πολυκατοικία – Δεν υπάρχουν θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε πολυκατοικία – Δεν υπάρχουν θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Σαάρ: Ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν απελευθερωθούν οι όμηροι και η Χαμάς καταθέσει τα όπλα

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

