Γάζα: Ο διεθνής στολίσκος καταγγέλλει «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων – Ρίμα Χασάν: «Εκατοντάδες παράνομες συλλήψεις»

Ο διεθνής στολίσκος που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον της νηοπομπής Global Sumud Flotilla.

EMERGENCY ALERT ❗❗❗ SITUATION ON ONE OF THE BOATS OF THE @GSMFlotilla pic.twitter.com/r6gWvdV6Ae — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι κανονικών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.

They are attacking #GlobalSumudFlotilla boats with water cannons. All uncaptured ships are still sailing undeterred! pic.twitter.com/aoJNasofvb — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Παράλληλα, διέρρευσε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει συλληφθεί από τις ισραηλινές Αρχές.

GRETA THUNBERG HAS BEEN CAPTURED❗❗❗❗❗❗❗ pic.twitter.com/64X9KnjTvD — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Ρίμα Χασάν: «Παράνομες» και «αυθαίρετες» συλλήψεις

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

🚨 URGENT 🚨 Hundreds of civilians, humanitarians, and peaceful activists aboard the Global Sumud Flotilla have been illegally arrested and arbitrarily detained by Israel. We need you to urgently call on the relevant authorities to demand the immediate release of the Global… pic.twitter.com/s9JIMrAdPu — Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP