Γάζα: Ο διεθνής στολίσκος καταγγέλλει «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων – Ρίμα Χασάν: «Εκατοντάδες παράνομες συλλήψεις»

Ο διεθνής στολίσκος που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον της νηοπομπής Global Sumud Flotilla.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Τρομοκρατική ενέργεια» η «επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο για τη Γάζα

«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι κανονικών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, διέρρευσε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει συλληφθεί από τις ισραηλινές Αρχές.

Ρίμα Χασάν: «Παράνομες» και «αυθαίρετες» συλλήψεις

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

03:15 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

