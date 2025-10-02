Σωκράτης Φάμελλος για Global Sumud: «Η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται»

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος πήρε θέση για το θέμα του στολίσκου για τη Γάζα, Global Sumud.

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος έγραψε:

«Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου.

Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα.

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών.

Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται».