Στολίσκος για την Γάζα: Οι ακτιβιστές του Global Sumud λένε ότι «αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ GLOBAL SAMUND

Οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης (2/10) την αναχαίτισή του «από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις».

Στολίσκος για την Γάζα: Άρχισε η επέμβαση του Ισραηλινού Ναυτικού

«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud.

«Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».

Με ανάρτησή τους οι IDF ανέφεραν ότι έγινε με ασφάλεια η απομάκρυνση των επιβαινόντων από τα πλοιάρια σε λιμάνι του Ισραήλ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ...

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

Οι προγραμματιστές αξιοποιούν το Apple Intelligence για νέες λειτουργίες ψυχικής υγείας, φυσικής κατάστασης και παραγωγικότ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Τα 4 σενάρια για να ανοίξει ξανά το αμερικανικό Δημόσιο – Η δημόσια πίεση και το πολιτικό κόστος αυξάνονται όσο το shutdown παραμένει

Το βράδυ της Τρίτης, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο δαπανών που θα...
22:16 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Νηοψία σε δεξαμενόπλοιο που φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» στα ανοιχτά της Βρετάνης – Υποψίες ότι είναι πλατφόρμα για drones

Νηοψία σε δεξαμενόπλοιο που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας πραγματοποίησαν ...
21:36 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Παραμένει έως τον Ιανουάριο στη FED η Λίζα Κουκ – Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε την διαδικασία του επείγοντος στην υπόθεσή της

Η Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), την απόλυση τη...
21:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Στολίσκος για την Γάζα: Άρχισε η επέμβαση του Ισραηλινού Ναυτικού

«Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Λορέντζο Ντ’ Αγκοστίνο, ένας Ιταλός δημοσιογράφο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης