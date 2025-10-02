Στολίσκος για την Γάζα: Οι ακτιβιστές του Global Sumud λένε ότι «αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις»

Οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης (2/10) την αναχαίτισή του «από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις».
Israeli forces have intercepted Alma, the lead boat of the Global Sumud Flotilla, in international waters – a direct breach of international law. The boat was carrying humanitarian aid and peaceful activists on their way to Gaza.
— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 1, 2025
«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud.
— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) October 1, 2025
«Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».
Με ανάρτησή τους οι IDF ανέφεραν ότι έγινε με ασφάλεια η απομάκρυνση των επιβαινόντων από τα πλοιάρια σε λιμάνι του Ισραήλ.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025