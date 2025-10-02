Κολομβία: «Διεθνές έγκλημα» η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα – Απέλαση της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ισραήλ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/10) τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Στολίσκος για την Γάζα: Οι ακτιβιστές του Global Sumud λένε ότι «αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις»

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

01:45 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Τρομοκρατική ενέργεια» η «επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο για τη Γάζα

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την ...
00:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Οι ακτιβιστές στον στολίσκο για τη Γάζα, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν το βρά...
23:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Τα 4 σενάρια για να ανοίξει ξανά το αμερικανικό Δημόσιο – Η δημόσια πίεση και το πολιτικό κόστος αυξάνονται όσο το shutdown παραμένει

Το βράδυ της Τρίτης, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο δαπανών που θα...
22:16 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Νηοψία σε δεξαμενόπλοιο που φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» στα ανοιχτά της Βρετάνης – Υποψίες ότι είναι πλατφόρμα για drones

Νηοψία σε δεξαμενόπλοιο που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας πραγματοποίησαν ...
