Κολομβία: «Διεθνές έγκλημα» η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα – Απέλαση της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ισραήλ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/10) τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

🇨🇴‼️ | El Presidente de extrema izquierda Gustavo Petro, que asumió en agosto de 2022 y ya entra en la recta final de su mandato, deja a Colombia marcada por crisis económica, violencia creciente y aislamiento diplomático. ¿Cómo evalúas su gestión? pic.twitter.com/30aLBVOAHi — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2025

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP