Μαρία Μπεκατώρου: Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της με παίκτη στο The Chase – «Πρέπει να του κάνουμε το όνειρο του πραγματικότητα»

Την πιο ευαίσθητη χορδή της Μαρίας Μπεκατώρου φαίνεται πως άγγιξε παίκτης του The Chase, το απόγευμα της Τετάρτης (2/10), όπως παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσω του MEGA.

Ο λόγος για τον κ. Παύλο, ο οποίος και εκμυστηρεύτηκε στην παρουσιάστρια τον λόγο για τον οποίο και θα ήθελε να αποχωρήσει από το πλατό με το μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό έπαθλο.

Ειδικότερα, ο παίκτης του The Chase δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι παντρεμένος, έχω δύο αγοράκια δίδυμα, τα οποία είναι 14 χρονών τώρα. Εκτός των τυπικών, λόγω του ότι το ένα εκ των δυο παιδιών είναι και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες συνεπώς το πρόγραμμα φορτίζεται εκεί και με κάποιες υποχρεώσεις αλλά πάμε παρακάτω».

«Παρ’ όλα αυτά είμαι ένας άνθρωπος που μ’ αρέσει να προσφέρω και στον κοινωνικό περίγυρο στον οποίο βρίσκομαι και προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να προσφέρω. Για τα χρήματα δεν θα πρωτοτυπήσω και μπορεί να σας φανεί σύνηθες το ταξίδι, αλλά το ταξίδι αυτή τη φορά είναι για έναν λίγο πιο «ιερό» σκοπό. Θέλω να κάνω την ευχή του παιδιού μου πραγματικότητα και να πάμε στη Ντίσνεϊλαντ».

«Θα πάτε. Και θέλω να σου πω, επίσης, ότι το ταξίδι σαν στόχος και σαν όνειρο ζωής δεν είναι ποτέ κλισέ. Είναι το ημερολόγιο της ζωής μας αυτό και ο καθένας το ορίζει όπως θέλει, οπότε μέσα σ’ αυτό το όνειρο ζωής θα συμμετέχει και το παιδί σου και εμείς εδώ πρέπει να του κάνουμε το όνειρο του πραγματικότητα» υπογράμμισε τότε, εμφανώς συγκινημένη, η Μαρία Μπεκατώρου.