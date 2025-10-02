Τρόμος στην Ηλιούπολη: Απόπειρα ληστείας και άγρια επίθεση με σφυρί – «Έχω σπασμένη μύτη, θα μπορούσε να με σκοτώσει»

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας στην Ηλιούπολη, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση με σφυρί με σκοπό τη ληστεία.

Το πρόσωπό του θύματος είναι γεμάτο επιδέσμους. Το μάτι του έχει σημάδια από το χτύπημα. Ζει από καθαρή τύχη καθώς αν το σφυρί πήγαινε λίγα εκατοστά πιο πάνω μπορεί να είχε χάσει ακόμη και τη ζωή του.

Όπως περιέγραψε το θύμα στο STAR, «είναι σπασμένη η μύτη μου σε 3 σημεία. Ευτυχώς που με πέτυχε εκεί γιατί αν με πετύχαινε στο κεφάλι, σε δόντια ή σε μάτι καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Στο κεφάλι δεν θα ζούσα τώρα».

Η άγρια επίθεση έγινε έξω από ένα πάρκο στην Ηλιούπολη. Ο δράστης φορώντας κουκούλα και κρατώντας ένα σφυρί έδειχνε ότι ήταν αποφασισμένος για όλα.

«Περίπου 16- 17 ετών ο δράστης και απαιτούσε να του δώσω τα χρήματα. Όταν αρνήθηκα μου επιτέθηκε» πρόσθεσε το θύμα.

Δείτε το βίντεο: