Γάζα: Η συγκινητική απελευθέρωση των τριών Ισραηλινών ομήρων – «Τώρα μπορούμε να ανασάνουμε» λένε οι οικογένειές τους

Έπειτα από 498 μέρες αιχμαλωσίας, οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι, Σαγκί Ντέκελ-Χεν, Σάσα Τρουφάνοφ και Ιαΐρ Χορν, απελευθερώθηκαν από την Χαμάς και έφτασαν σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ κοντά στην κοινότητα Ρέιμ, αφού οδηγήθηκαν εκεί από δυνάμεις των IDF.

Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε μετά την παράδοσή τους από τον Ερυθρό Σταυρό. Οι τρεις όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και ψυχολογική αξιολόγηση, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθούν με τις οικογένειές τους, έπειτα από έναν αγώνα επιβίωσης που κράτησε σχεδόν 17 μήνες.



Η κυβέρνηση του Ισραήλ υποδέχτηκε τους απελευθερωμένους με θερμές δηλώσεις, δηλώνοντας πως η επιστροφή τους είναι ένας σημαντικός και συγκινητικός θρίαμβος. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας να τους βοηθήσει στην αποκατάστασή τους μετά την τόσο σφοδρή ταλαιπωρία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Γιάιρ Λαπίντ κάλεσε την κυβέρνηση να επιταχύνει την επιστροφή όλων των ομήρων από τη Γάζα το συντομότερο δυνατό.



Η αντίδραση των οικογενειών των ομήρων ήταν έντονα συναισθηματική. Ο Σαγκούι Ντέκελ-Χεν, μετά την ανακοίνωση ότι έχει μία κόρη μόλις ενός έτους, εξέφρασε τη χαρά του, λέγοντας πως αισθάνεται υπέροχα.

Οι συγγενείς του ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς, βλέποντας τον για πρώτη φορά ύστερα από μήνες. «Είναι εντάξει, είναι εντάξει, είναι εντάξει» επαναλάμβανε μια συγγενής του, όσο παρακολουθούσε την απελευθέρωσή του.



Από την άλλη, η οικογένεια του Ιαΐρ Χορν ανησύχησε για την εμφάνιση του, καθώς ο ίδιος είχε χάσει βάρος κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. «Έχει μείνει μισός», σχολίασε ένας συγγενής του.

Η οικογένεια του Σάσα Τρουφάνοφ, η οποία έζησε και αυτή τον απίστευτο πόνο της απαγωγής του τον Οκτώβριο του 2023, δήλωσε: «Αναστενάζουμε από ανακούφιση και ευγνωμοσύνη για την επιστροφή του Σάσα. Η εικόνα του μας δυναμώνει και μας δίνει ελπίδα για την επόμενη φάση της αποκατάστασής του».

