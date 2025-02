Γάζα: Άρχισε η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισράηλ

Στη Χαν Γιουνίς, η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov και Iair Horn πραγματοποιήθηκε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς οι τρεις Ισραηλινοί, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους, βγήκαν από ένα λευκό βαν και οδηγήθηκαν επάνω στη σκηνή που έχει στήσει η Χαμάς, μπροστά σε πλήθος Παλαιστινίων.

Οι όμηροι, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, εμφανίστηκαν σε καλή κατάσταση και ακολούθησαν τις εντολές της Χαμάς, εκφωνώντας λίγα λόγια.

Η όλη διαδικασία συνοδεύτηκε από ισχυρή παρουσία ένοπλων μαχητών και από τις δύο πλευρές, με επικεφαλής έναν διοικητή της Χαμάς.

Η μεταφορά των ομήρων πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποιο επεισόδιο, με την ασφάλεια να παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη.

🚨🇮🇱3 ISRAELI HOSTAGES FREED AFTER 498 DAYS IN GAZA

Sagui Dekel-Chen (36), Sasha Troufanov (29), and Iair Horn (46) were released in Khan Younis, where they were paraded on stage by Hamas gunmen before finally being freed.pic.twitter.com/r9tnXDky8d

