Γάζα: Προ των πυλών η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ – Στη Χαν Γιούνις κομβόι του Ερυθρού Σταυρού για να παραλάβει αιχμαλώτους

Στη σκιά της συνεχιζόμενης έντασης στην Γάζα, παρότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η ανακοίνωση ότι τρεις Ισραηλινοί όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα Σάββατο προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον της εύθραυστης εκεχειρίας.

Η Χαμάς, έπειτα από μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ, συμφώνησε να παραδώσει τους Iair Horn, Sagui Dekel-Chen και Sasha Troufanov, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανταλλαγή τους με 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε να καθησυχάσει τις ανησυχίες ότι η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων θα μπορούσε να καταρρεύσει πριν από τη λήξη της 42ήμερης εκεχειρίας.

Οι Dekel-Chen, Troufanov και Horn ήταν μεταξύ των ατόμων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της αιματηρής επιδρομής της Χαμάς στο κιμπούτς Nir Oz, κοντά στα σύνορα με την Γάζα. Ο Sagui Dekel-Chen έχει διπλή υπηκοότητα, Ισραηλινή και Αμερικανική, ο Sasha Troufanov είναι Ρωσοισραηλινός, ενώ ο Iair Horn έχει έναν αδελφό, τον Eitan Horn, που επίσης απήχθη την ίδια ημέρα.

Στη Χαν Γιουνίς εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία απελευθέρωσης των τριών Ισραηλινών. Η Χαμάς έχει στήσει μια σκηνή κοντά στο σημείο όπου είχε γίνει η προηγούμενη παράδοση των Inbal Yehoud και Gadi Mozes.

Members of Al-Qassam Brigades and Al-Quds Brigades are deployed in Khan Younis, southern Gaza, preparing to hand over Israeli captives to the International Committee of the Red Cross as part of the sixth batch of the prisoner exchange deal. pic.twitter.com/4K6aPPYhua



Η κατάσταση φαίνεται να είναι ελεγχόμενη στο σημείο, καθώς δεκάδες ένοπλοι μαχητές της Χαμάς έχουν σχηματίσει περίμετρο ασφαλείας γύρω από την περιοχή.

#BREAKING Red Cross teams are reportedly heading to the site of the scheduled handover of Israeli prisoners by the Palestinian resistance in Khan Younis, southern Gaza. #GazaIsNotForSale pic.twitter.com/YpZXWHvqoz



Ελεύθεροι σκοπευτές περιπολούν στη στέγη ενός κατεστραμμένου κτιρίου, ενώ γύρω από τη σκηνή κυματίζουν σημαίες της Χαμάς, της Ισλαμικής Τζιχάντ και της Παλαιστίνης, την ώρα που εορταστική μουσική ακούγεται από μεγάφωνα.

Waiting on the Red Cross to arrive for the weekly theater performance.

Today we are back in Khan Yunis in southern Gaza.

The hostages are being released at the ruins of the home of slain Hamas leader Yahya Sinwar. pic.twitter.com/I7cNo8qtIV

— The Window (@wodniweht) February 15, 2025