Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση Ζελένσκι- Βανς για τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Μόναχο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, χωρίς να υπάρξει ανακοίνωση για τη σύναψη της συμφωνίας που αφορά τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας.

Η συμφωνία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας του Κιέβου να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Το Κίεβο είχε καταθέσει στις ΗΠΑ ένα αναθεωρημένο προσχέδιο συμφωνίας, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανικές επενδύσεις στους πλούσιους φυσικούς πόρους της χώρας. Ωστόσο, υπήρχαν ανησυχίες στην ουκρανική πλευρά για το σχέδιο συμφωνίας που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον την Τετάρτη.

«Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο έγγραφο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον Βανς ως «καλή» και προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι «έτοιμο να κινηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα προς μια πραγματική και εγγυημένη ειρήνη».

I had a good meeting with U.S. Vice President @JDVance. I am grateful to him and his entire team for the discussion, with Secretary of State Marco Rubio and Special Envoy General Keith Kellogg also taking part.

Our teams will continue to work on the document. We addressed many… pic.twitter.com/zYc15vqIz8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025