Λονδίνο: Στον «αέρα» το πάρτι του Netflix για τα βραβεία BAFTA μετά τη φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο – «Ο απόλυτος εφιάλτης για τους διοργανωτές»

Το πολυαναμενόμενο πάρτι του Netflix για τα βραβεία BAFTA, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της τελετής, και επρόκειτο να συγκεντρώσει αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής, βρίσκεται τώρα στον «αέρα», καθώς μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Chiltern Firehouse στο κέντρο του Λονδίνου, λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Η φωτιά, που οδήγησε στην εκκένωση του ξενοδοχείου και την απομάκρυνση 100 ατόμων, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και, κατ’ επέκταση, ανάγκασε το Netflix να αναζητήσει έναν νέο χώρο για το λαμπερό πάρτι του, δημιουργώντας απρόβλεπτες ανατροπές στις λεπτομέρειες της μεγάλης βραδιάς.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να φτάνει στο σημείο στις 2:52 μ.μ. τοπική ώρα. Συνολικά, 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το σύστημα εξαερισμού του ξενοδοχείου και επεκτάθηκε σε ένα μηχανοστάσιο στην οροφή, τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής, αν και η φωτιά συνεχιζόταν σε διπλανό κτίριο.

Around 100 people had to be evacuated after a fire broke out at the luxury Chiltern Firehouse in London, with 20 fire engines called to the blaze.

The hotel was due to host Netflix’s BAFTA Awards after-party but will likely require extensive repairs.https://t.co/J5t0ibyQyr pic.twitter.com/0dYkhc5QQQ

— Sky News (@SkyNews) February 14, 2025