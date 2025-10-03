Γάζα: «Φάρσα» οι ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ, λέει ο ΟΗΕ – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: «Φάρσα» οι ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ, λέει ο ΟΗΕ – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη
Φωτογραφία: Reuters

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας και χαρακτηρίζει «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Γάζα: Η Χαμάς χρειάζεται «ακόμη λίγο χρόνο» για να εξετάσει το σχέδιο του Τραμπ – Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef απευθυνόμενος από την Γάζα σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (…) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι το σύστημα υγείας είναι στο χείλος της κατάρρευσης.

Ο δρ Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο κατεχόμενο από το Ισραήλ Παλαιστινιακό Έδαφος, δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ το νοσοκομείο Νάσερ τόσο γεμάτο, καθώς ασθενείς από την πόλη της Γάζας που σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό φεύγουν προς το νότιο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τον πληθυσμό της Πόλης της Γάζας που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο να κατευθυνθούν προς τον νότο, καθώς έχει εξαπολύσει μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις του πολέμου στοχεύοντας την εξάρθρωση της Χαμάς στα τελευταία της, όπως ισχυρίζεται το Τελ Αβίβ, οχυρά, που απομένουν στην μεγάλη αστική ζώνη του κεντρικού τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Σε κάθε διάδρομο βλέπεις στρώματα και ασθενείς στο πάτωμα. Υπάρχει τεράστια αύξηση», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν διευκρινίζοντας ότι μεγάλος αριθμός ασθενών προέρχεται από τον βορρά.

Μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν μερικώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Τζέιμς Ελντερ δήλωσε ότι είδε τρία πρόωρα βρέφη να μοιράζονται την ίδια συσκευή οξυγόνου. «Είκοσι λεπτά το καθένα. Τα άλλα δύο μωρά κλαίνε όταν το τρίτο έχει την συσκευή του οξυγόνου για 20 λεπτά».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλλει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη ιατρικών προμηθειών.

«Βλέπουμε ταχεία αύξηση των ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης όπως επίδεσμοι, γάζες…αλλά επίσης σε ό,τι έχει σχέση με αποθέματα αίματος και κιτ μετάγγισης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ καταγγέλλοντας ότι τα προβλήματα στην είσοδο προμηθειών στον θύλακα συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η δύναμη των λέξεων απέναντι στον καρκίνο-Μιλώντας με σεβασμό για τη νόσο

Η Ελλάδα επενδύει στην καινοτομία και μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο νέων τεχνολογιών

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Τι ζητεί η ΠΟΠΕΚ

ΣΔΟΕ: Τι αλλάζει από τις 6 Οκτωβρίου

«Αόρατοι» αστεροειδείς γύρω από την Αφροδίτη μπορεί να απειλήσουν τη Γη – Γιατί είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε;

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας
περισσότερα
16:32 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: «Πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Η Τουρκία προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέ...
15:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Ο δεύτερος πολίτης πέθανε από πυρά αστυνομικού – «Δυστυχώς ήταν μια τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της δράσης μας»

Μια τραγική «συνέπεια» από την «επείγουσα δράση» της αστυνομίας στην αιματηρή επίθεση έξω από ...
14:46 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: «Η αστυνομία πρέπει να καταρρίπτει drones αμέσως», λέει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας – Προωθεί νομοσχέδιο για αλλαγή κανονισμών

Η ανησυχία για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο της Γερμανίας εντείνεται μετά το τελευταίο περισ...
14:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Influencer και σταρ του TikTok βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – «Κύμα» συγκίνησης στα προφίλ της από χιλιάδες θαυμαστές

Η είδηση του θανάτου της 21χρονης σταρ του TikTok και παρουσιάστριας Τζένιφερ Νικόλ Ρίβας έχει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης