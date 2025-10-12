Γάζα: Αναφορές ότι η Χαμάς επισπεύδει την απελευθέρωση ομήρων – Πιέσεις στον Νετανιάχου να αλλάξει τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατούμενων

Αναβρασμός επικρατεί στο Ισραήλ ενόψει της ενδεχόμενης απελευθέρωσης ομήρων από τη Γάζα, καθώς οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και απόψε, λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη χώρα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων», σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ότι ο στρατός εκτιμά πως «οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ μέχρι την ώρα που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα προσγειωθεί στη χώρα τη Δευτέρα στις 9:20 το πρωί».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους για την απελευθέρωση των ομήρων και εκτιμούν ότι όλοι θα έχουν απελευθερωθεί πριν από την άφιξη του Τραμπ».

Σε μήνυμά του προς τα στρατεύματα ενόψει της απελευθέρωσης των ομήρων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ότι είναι «περήφανος που ηγείται των IDF σε αυτή τη μοιραία ώρα».

«Σας χαιρετώ, γενιά του πολέμου. Χαιρετώ τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Είμαι περήφανος για το προνόμιο να ηγούμαι των IDF σε αυτή τη μοιραία ώρα. Με τον χαιρετισμό μου, σας μεταφέρω τις βαθιές ευχαριστίες και την εκτίμηση ενός ολόκληρου έθνους», πρόσθεσε.

Η Χαμάς επιταχύνει τη διαδικασία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι 20 όμηροι είναι ζωντανοί και ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι ήδη από σήμερα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του ζητήματος. Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εστάλη μέσω Αράβων μεσολαβητών.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές εκφράζουν «σοβαρές ανησυχίες» για την τύχη ακόμα δύο ομήρων, ενώ έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 26 ατόμων – σύνολο 48.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τους ομήρους απόψε, αν και θεωρείται πιθανότερο το σενάριο η απελευθέρωση να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επιβεβαιώνουν την πληροφορία της WSJ, ότι η Ιερουσαλήμ έχει λάβει ενδείξεις πως η Χαμάς επιδιώκει να επισπεύσει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για απόψε.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η οργάνωση έχει στείλει σήμα ότι θέλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πιθανό αυτό επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς οι ισραηλινές αρχές είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένουν την απελευθέρωση των ομήρων το πρωί της Δευτέρας.

Γιατί η Χαμάς επιταχύνει την απελευθέρωση των ομήρων

Η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι είναι διατεθειμένη να επισπεύσει την απελευθέρωση των ομήρων και να την πραγματοποιήσει σήμερα, νωρίτερα από την προγραμματισμένη προθεσμία της Δευτέρας, εφόσον το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει τουλάχιστον δύο από τους επτά υψηλού προφίλ Παλαιστίνιους κρατούμενους που ζητά η οργάνωση, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, νέος γύρος συνομιλιών ξεκίνησε σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επίλυση εκκρεμοτήτων σχετικά με τη λίστα των κρατουμένων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει προωθήσει η Ουάσιγκτον.

Όπως δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων, η Χαμάς συνεχίζει να πιέζει για την απελευθέρωση 7 κρατουμένων υψηλού προφίλ που εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε επιθέσεις με πολλά θύματα, ανάμεσά τους οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σαντάτ.

Οι ίδιες πηγές του BBC σημειώνουν ότι το Ισραήλ έχει απορρίψει σταθερά την απελευθέρωση αυτών των κρατουμένων από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ωστόσο η Χαμάς ελπίζει τώρα να εξασφαλίσει τουλάχιστον δύο από αυτούς, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων σήμερα αντί για αύριο το πρωί.

Παραμένει ασαφές τι θα συμβεί εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της οργάνωσης, ενώ οι συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στον χρόνο και τις διαδικασίες για την απελευθέρωση των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων που μπορεί να εντοπίσει η Χαμάς.

Μετά τις πληροφορίες ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί απόψε, ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας διευκρίνισε ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εκτίμηση των πληροφοριών».

«Ο στρατός του Ισραήλ είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο που αφορά την παραλαβή των ομήρων», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πιέσεις στον Νετανιάχου

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πιέζει τον Νετανιάχου να προχωρήσει σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους, όπως επιβεβαιώνει ο εκπρόσωπός του.

Ο ακροδεξιός υπουργός, που είναι κάτοικος της Δυτικής Όχθης, ζητά από το Γραφείο του Πρωθυπουργού να απελάσει ορισμένους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για φόνο ή απόπειρα φόνου, αντί να τους απελευθερώσει εντός των παλαιστινιακών εδαφών. Σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα, το αίτημά του βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Στην πρώτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρίας, αναμένεται να αποφυλακιστούν 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Από αυτούς, 115 θα επιστρέψουν στα σπίτια τους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ 135 θα απελαθούν στο εξωτερικό, σε τοποθεσίες που μπορεί να περιλαμβάνουν και τη Γάζα.

Έφοδοι στη Δυτική Όχθη

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει εφόδους σε σπίτια Παλαιστινίων κρατουμένων στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυνάμεις του IDF προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές, προειδοποιώντας τις οικογένειες να μην οργανώσουν τελετές υποδοχής ή εκδηλώσεις ή να αναρτήσουν παλαιστινιακές σημαίες κατά την επιστροφή των συγγενών τους.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου των Παλαιστίνιων Κρατουμένων, στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια οκτώ κρατουμένων που πρόκειται να αποφυλακιστούν στην περιοχή της Ναμπλούς και τριών ακόμη στη Χεβρώνα και στα περίχωρά της.

Το πρόγραμμα του Τραμπ

Σύμφωνα με το Γραφείο του Νετανιάχου, ο ίδιος και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα υποδεχθούν τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα Ισραήλ). Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παραμείνει λιγότερο από τέσσερις ώρες στο Ισραήλ.

Στις 10:15 π.μ., ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του στην Κνεσέτ, ενώ στις 10:45 π.μ. θα έχουν συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων.

Στις 11 π.μ., ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, θα απευθύνουν ομιλίες στην ολομέλεια. Τέλος, στη 1 μ.μ., ο Χέρτσογκ και ο Νετανιάχου θα συνοδεύσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο στην αναχώρησή του από το αεροδρόμιο.