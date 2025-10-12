Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Πλαστή η πινακίδα του σκούτερ του δράστη – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε συνεργό

Στην Αττική αναζητείται ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στην Μεσσηνία. Γρίφο αποτελεί το κίνητρο του δράστη, ο οποίος πρώτα πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στη συνέχεια τον καλό φίλο του και επιστάτη, ο οποίος έτρεξε να σωθεί αλλά δεν πρόλαβε. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος έχει δώσει από την πρώτη στιγμή κατάθεση στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πινακίδα του σκούτερ, με το οποίο διέφυγε ο δράστης ήταν πλαστή, καθώς οι κάμερες «έπιασαν» τη διαδρομή του προς Ηλεία και Κορινθία με προορισμό τη Δυτική Αττική και διαπίστωσαν ότι ο αριθμός κυκλοφορίας δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ιδιοκτήτη μοτοσικλέτας.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό, από το πρατήριο όπου σταμάτησε ο δράστης για καύσιμα και η σωματική διάπλασή του ταιριάζει με την περιγραφή που έχει δώσει ο ανιψιός του θύματος, αλλά και με εκείνα του άνδρα που, στις 7 Σεπτεμβρίου, είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στη Φοινικούντα.

Και σε εκείνη την επίθεση, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, οδηγώντας όμως διαφορετική μοτοσικλέτα από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση.

Οι αναλυτές της Ασφάλειας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να ενήργησε εκτελώντας συμβόλαιο θανάτου. Ωστόσο, θεωρούν απίθανο να έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, αφού έχει κάνει σειρά λαθών που διευκολύνουν τον εντοπισμό του.

Το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό παραμένει προς το παρόν άγνωστο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το μυστήριο θα λυθεί μόλις συλληφθεί ο εκτελεστής.

Υπήρχε συνεργός;

Παράλληλα, νέα δεδομένα αλλάζουν το σκηνικό του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς από μαρτυρίες και βίντεο που εξετάστηκαν, οι αναλυτές ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο που περίμενε τον δράστη και του έδινε οδηγίες για τις κινήσεις του.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν αν πρόκειται για συνεργό ή για τον ηθικό αυτουργό που κατηύθυνε και καθοδηγούσε τον εκτελεστή.