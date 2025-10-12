Χάρι – Μέγκαν: Του απομάκρυνε το χέρι όταν την «αγκάλιασε» για μια φωτογραφία – Βίντεο της αμήχανης στιγμής σε εκδήλωση

Νίκος Παγουλάτος

lifestyle

Χάρι – Μέγκαν: Του απομάκρυνε το χέρι όταν την «αγκάλιασε» για μια φωτογραφία – Βίντεο της αμήχανης στιγμής σε εκδήλωση

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο σχολίων για τις αμήχανες στιγμές τους στο «κόκκινο χαλί», κατά τη διάρκεια της τελετής που τους ανέδειξε «Ανθρωπιστές της Χρονιάς».

Κατά την άφιξή τους στο Spring Studios της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Project Healthy Minds, η Μέγκαν φάνηκε να νιώθει άβολα, απομακρύνοντας γρήγορα το χέρι του συζύγου της κατά τη φωτογράφιση.

Η 44χρονη Μέγκαν κοίταξε τον 41χρονο Χάρι, ο οποίος χαμογέλασε νευρικά πριν αγκαλιάσουν ο ένας τη μέση του άλλου. Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς αμήχανων στιγμών για το ζευγάρι στην εντυπωσιακή τελετή.


Η κίνηση στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουν αργοπορημένοι στο gala, με παρατηρητές να ισχυρίζονται ότι ο Χάρι φαινόταν βιαστικός, προσπαθώντας να επιταχύνει τη σύζυγό του.

Ο δούκας του Σάσεξ έπιασε το χέρι της Μέγκαν και άρχισε να απομακρύνεται μετά τις φωτογραφίες, αλλά η δούκισσα του Σάσεξ φάνηκε να καθυστερεί. Κάποιοι παρατηρητές ανέφεραν ότι ο Χάρι μπορεί να της ψιθύρισε απαλά «Έλα τώρα» ενώ εκείνη σταμάτησε.

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε στα παρασκήνια, ο Χάρι τραβήχτηκε από μέλος της ομάδας της εκδήλωσης, που του έκανε μια ερώτηση, αφήνοντας τη Μέγκαν να στέκεται μόνη και αμήχανη, με ορισμένους κριτικούς να αναφέρουν ότι φάνηκε να «μουτζώνει» για λίγο πριν χαμογελάσει.


Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται να προσπαθεί πραγματικά να δείχνει σεμνή, χωρίς να επισκιάζει τον Χάρι στο κόκκινο χαλί».

Η Μέγκαν φορούσε ένα κοστούμι Armani αξίας 6.000 λιρών και κοσμήματα άνω των 238.000 λιρών για την τελετή, ενώ ο Χάρι επέλεξε με ένα απλό μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα. Η Μέγκαν παρέλαβε το βραβείο και αναγνωρίστηκε ως «μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος». Οι δραστηριότητες του Χάρι στον τομέα της ψυχικής υγείας και το αμφιλεγόμενο βιβλίο του του 2021, «Spare», αναφέρθηκαν επίσης ανάμεσα στις επιτυχίες του.

Ο CEO και ιδρυτής του Project Healthy Minds, Φίλιπ Σέρμερ, ανέφερε στο κοινό ότι «η ηγεσία και η γενναιοδωρία τους έχουν κάνει βαθιά διαφορά στις ζωές πολλών ανθρώπων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος τρόπος γραφής μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την απομνημόνευση στα παιδιά

6 υδατάνθρακες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους, σύμφωνα με ειδικούς

Σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις σε 1.000 κωδικούς προϊόντων – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές τον ...

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για τα δικαιολογητικά των ειδικών περιπτώσεων

Τεστ προσωπικότητας: Η τράπουλα που θα επιλέξετε βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει τι είναι αυτό που σας λείπει

Δύο ζώδια κλείνουν μία πόρτα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου – «Μια δύσκολη απόφαση θα σας βοηθήσει να εξελιχθείτε»
περισσότερα
12:36 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ανεβαίνει η πίεσή μου. Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω 1 εκατ. φορές»

Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο προσωπικό κανάλι τ...
11:02 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σε κέφια η Μαρία Μενούνος: Τραγουδάει με τον πατέρα της κομμάτι του Πασχάλη Τερζή- Δείτε βίντεο

Η Μαρία Μενούνος και ο πατέρας της το… έριξαν στο τραγούδι και μάλιστα επέλεξαν ελληνικό κομμά...
10:21 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Κέιτι Πέρι – Tζάστιν Τριντό: Τρυφερά στιγμιότυπα στην Καλιφόρνια – Αγκαλιές και φιλιά επιβεβαιώνουν τη σχέση τους

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι και ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, Tζάστιν Τριντό, φα...
09:46 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Παπαγεωργίου: «Ένα παιδί αλλάζει τις ισορροπίες – Αν η ρωγμή δεν γιατρεύεται, πρέπει να χωρίσεις»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Μαμα-δες» με την Πέννυ Μπαλτατζή, για τις αλλαγές ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης