Αίγυπτος: 3 αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο λίγο πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα – Δεν ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας

Στην Αίγυπτο, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεθνή ειρηνευτική σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ, σε τροχαίο δυστύχημα σκοτώθηκαν τρεις αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Κατάρ, που ανήκαν στο Ανώτατο Κυβερνητικό Όργανο της χώρας (Amiri Diwan).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας του Κατάρ στο Κάιρο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, «τρεις υπάλληλοι του Amiri Diwan σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ». Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, δύο ακόμη τραυματίστηκαν «και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα στο διεθνές νοσοκομείο της Σαρμ ελ-Σέιχ».

Η πρεσβεία σημείωσε ότι «οι σοροί των θυμάτων και οι τραυματίες θα μεταφερθούν στη Ντόχα με καταριανό αεροσκάφος». Η μεταφορά των θυμάτων και των τραυματιών στη Ντόχα είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής.

Αρχικά, ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του Κατάρ, λίγες μόλις ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας. Ωστόσο, πηγή με γνώση της υπόθεσης διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, δηλώνοντας στους Times of Israel ότι τα δημοσιεύματα αυτά «ήταν ψευδή».

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «τα θύματα του δυστυχήματος ήταν μέλη της καταριανής υπηρεσίας ασφαλείας και του πρωτοκόλλου – μέλη της προπορευόμενης ομάδας του πρωθυπουργού του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι».

Το περιστατικό συνέβη περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη, όταν, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, «το αυτοκίνητο που μετέφερε τους Καταριανούς αξιωματούχους ανετράπη σε στροφή του δρόμου».

Η πρεσβεία του Κατάρ στην Αίγυπτο χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγικό τροχαίο ατύχημα» και σημείωσε ότι «οι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους».

Το δυστύχημα έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μεταξύ αξιωματούχων από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Σαρμ ελ-Σέιχ αναμένεται να φιλοξενήσει τη Δευτέρα παγκόσμια Σύνοδο με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας, παρουσία ηγετών από όλο τον κόσμο. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι.

Η καταριανή αντιπροσωπεία που κατευθυνόταν προς τη Σύνοδο ταξίδευε για να προετοιμάσει το έδαφος ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera, Times of Israel