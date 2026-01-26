Γαλλία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από Σεπτέμβριο – «Τα μυαλά τους δεν είναι προς πώληση», λέει ο Μακρόν

  • Η Γαλλία προχωρά στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, εφόσον εγκριθεί το νομοσχέδιο.
  • Το νομοσχέδιο που προτείνεται από τους βουλευτές του Renaissance αναμένεται να λάβει το πράσινο φως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν προωθηθεί στη Γερουσία. Οι πλατφόρμες θα έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για να απενεργοποιήσουν υπάρχοντες λογαριασμούς που δεν συμμορφώνονται.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «τα μυαλά των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση», υπογραμμίζοντας τη μάχη για την προστασία των νέων και την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.
Η Γαλλία προχωρά στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, εφόσον εγκριθεί το νομοσχέδιο, αναφέρει η Le Parisien.

«Αυτό είναι ένα αποφασιστικό βήμα», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρόεδρος του κόμματος «Αναγέννηση» (Renaissance) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον σταθμό RTL, προσθέτοντας ότι η απαγόρευση «για τους νέους λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν» θα τεθεί σε ισχύ «από την 1η Σεπτεμβρίου», όπως ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Το νομοσχέδιο που προτείνεται από τους βουλευτές του Renaissance θα εξεταστεί από τις 4 μ.μ. τοπική ώρα Γαλλίας σήμερα Δευτέρα, και εκτός απροόπτων αναμένεται να λάβει το πράσινο φως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν προωθηθεί στη Γερουσία.

Η εξέτασή του στη Γερουσία προβλέπεται για τα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Ατάλ, ο οποίος πιστεύει ότι ο νόμος μπορεί να υιοθετηθεί μέσα σε έναν μήνα.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων θα έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για να απενεργοποιήσουν υπάρχοντες λογαριασμούς που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι μια μάχη που δίνω εδώ και δύο χρόνια και μισό (…) για να προστατεύσουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, για να παλέψουμε κατά του σχολικού εκφοβισμού», υπενθύμισε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι επιθυμεί η κυβέρνησή του να επισπεύσει τη διαδικασία ώστε η απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο το βράδυ ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV, ο Μακρόν ανέφερε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει fast-track διαδικασία ώστε η προτεινόμενη νομοθεσία να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και να εγκριθεί από τη Γερουσία εγκαίρως.

«Τα μυαλά των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση», τόνισε ο Μακρόν.

«Τα συναισθήματα των παιδιών και των εφήβων μας δεν είναι προς πώληση ούτε για να χειραγωγηθούν. Ούτε από αμερικανικές πλατφόρμες, ούτε από κινεζικούς αλγορίθμους».


Σύμφωνα με τον γαλλικό φορέα υγειονομικής επιτήρησης, ένας στους δύο εφήβους ξοδεύει μεταξύ δύο και πέντε ωρών ημερησίως σε smartphone.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, αναφέρεται ότι περίπου το 90% των παιδιών ηλικίας 12 έως 17 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά τα κινητά τους για πρόσβαση στο διαδίκτυο, με το 58% από αυτά να τα χρησιμοποιούν για τα social media.

