Γαλλία: «Ο Μακρόν θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες» επιβεβαιώνει το Ελιζέ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν Συνέντευξη Τύπου με Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/SHAWN THEW

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

