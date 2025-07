Γαλλία: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του Εθνικού Συναγερμού – Έρευνα για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στην έδρα του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» (RN), στο πλαίσιο της διερεύνησης της παράνομης χρηματοδότησης των προεκλογικών του εκστρατειών το 2022 και το 2024.

Ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι στην έδρα του κόμματος στο Παρίσι βρίσκονται «περίπου είκοσι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας» και «δύο ανακριτές».



Η έρευνα ξεκίνησε στις 9:50 (ώρα Ελλάδας) και ο Μπαρντελά κατήγγειλε μια «εντυπωσιακή και πρωτοφανή έρευνα» η οποία, κατά την άποψή του, εντάσσεται «σε μια νέα επιχείρηση παρενόχλησης».

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την πληροφορία και διευκρίνισε ότι ταυτόχρονα διενεργήθηκαν και άλλες έρευνες σε εταιρείες και στις κατοικίες ηγετικών στελεχών.

Ο Μπαρντελά ανέφερε ότι κατασχέθηκαν «όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα και λογιστικά στοιχεία» ενώ ερευνήθηκαν «τα γραφεία των στελεχών» του κόμματος.

«Όλοι οι φάκελοι που αφορούν τις τελευταίες (προεκλογικές) εκστρατείες για τις τοπικές, τις προεδρικές, τις βουλευτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές είναι σήμερα στα χέρια της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής, υποστηρίζοντας ότι ήταν «ένα πρόσχημα για να ερευνήσουν» το γραφείο του.

