Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο «Eternity C» – Αγνοούνται 15 μέλη του πληρώματος

Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Eternity C», ιδιοκτησίας της εταιρείας Cosmoship Management, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύουν οι αντάρτες από την Υεμένη μέσα σε 24 ώρες κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στόχευσε το πλοίο (ETERNITY C)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ισχυριζόμενος ότι η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί μετά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές σε εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι περισυνελέγησαν από τη θάλασσα έξι μέλη πληρώματος, ενώ 15 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, εκ των οποίων -σύμφωνα με τον ANT1- και ένας Έλληνας, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα ασφαλείας του πλοίου.

«Το Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης ανταποκρίθηκε για να διασώσει ορισμένα μέλη του πληρώματος του πλοίου, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και να τους μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι.

Yemeni forces have blown up the bulk carrier ETERNITY C, currently sinking in the Red Sea pic.twitter.com/jVcVKP3pX4

— Iran Observer (@IranObserver0) July 9, 2025