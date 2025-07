Βίντεο: 10 νεκροί από την κατάρρευση γέφυρας στο κρατίδιο Γκουτζαράτ στην Ινδία – «Ήταν ζήτημα χρόνου» λένε οι ντόπιοι

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση γέφυρας στο κρατίδιο της δυτικής Ινδίας, Γκουτζαράτ, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Reuters.

Ο υπουργός Υγείας του Γκουτζαράτ, Ρουσικές Πατέλ, δήλωσε ότι πολλά οχήματα έπεσαν μέσα στον ποταμό Μαχισαγκάρ, όταν κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας Γκαμπίρα σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1985.

Ο Ανίλ Νταμελίγια, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 9 πτώματα ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το NDTV, φορτηγά, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έπεσαν μέσα στον ποταμό Μαχισαγκάρ, μετά από κατάρρευση της γέφυρας Γκαμπίρα, που συνδέει τις περιοχές Βαντοντάρα και Ανάντ στο Γκουτζαράτ της Ινδίας.



Ψαράδες που εργάζονταν στην περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν, αδυνατώντας ωστόσο να σώσουν τους περισσότερους επιβαίνοντες των οχημάτων.

«Τα οχήματα έπεσαν το ένα μετά το άλλο. Μόλις το είδαμε αυτό, στρέψαμε τις βάρκες μας προς τα οχήματα και ξεκινήσαμε προσπάθειες να σώσουμε τους ανθρώπους», δήλωσε ο ψαράς Ναρέντρα Μάλι, ο οποίος βρισκόταν στον ποταμό τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως ανέφερε, δύο φορτηγά, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ένα αγροτικό βαν και αρκετές μοτοσικλέτες έπεσαν μέσα στο ποτάμι.

«Οι περισσότεροι επιβάτες στα οχήματα δεν μπόρεσαν να σωθούν», είπε.

In a heartbreaking video, a mother was heard crying and yelling for help to save her trapped son. ‘Maro(son) doobi gayo (my son has drowned),” the helpless mother kept shouting as she… pic.twitter.com/YczHUu8y1p

Gujarat bridge collapse: Helpless mother cries for help to save her son trapped inside car



Η κατάρρευση της γέφυρας Γκαμπίρα αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα διοικητικής αδιαφορίας που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, αναφέρει το δίκτυο NDTV.

Η γέφυρα βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και 40 χρόνια και, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η τραγωδία ήταν ζήτημα χρόνου.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι η γέφυρα «έτρεμε επικίνδυνα κάθε φορά που περνούσαν οχήματα».

