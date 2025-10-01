Φλόριντα: Εκτελέστηκε ο 13ος θανατοποινίτης για διπλό φόνο το 1990 – Ιστορικό ρεκόρ για την Πολιτεία

Στη 13η εκτέλεση για το 2025 προχώρησε η Πολιτεία της Φλόριντα την Τρίτη (30/9), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για τις περισσότερες θανατικές ποινές σε ένα έτος. Ο 64χρονος Βίκτορ Τόνι Τζόουνς εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας κοντά στο Στάρκ.

Ο Τζόουνς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός παντρεμένου ζευγαριού κατά τη διάρκεια ληστείας το 1990 στο Μαϊάμι. Όπως ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα, εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του ζευγαριού, Ματίλντα και Τζέικομπ Νέστορ, όταν επιτέθηκε και μαχαίρωσε θανάσιμα και τους δύο — τη γυναίκα στον λαιμό και τον άνδρα στο στήθος. Παρά τα τραύματά του, ο Τζέικομπ Νέστορ κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές τον δράστη, τραυματίζοντάς τον στο μέτωπο.

A man convicted of killing a married couple during a robbery in South Florida in 1990 was put to death Tuesday in a record 13th execution this year in the state. https://t.co/YYj2fEv9gB — WMBB News 13 (@WMBBTV) September 30, 2025

Η αστυνομία βρήκε τον Τζόουνς αιμόφυρτο στον τόπο του εγκλήματος, έχοντας στην κατοχή του χρήματα και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Καταδικάστηκε το 1993 για δύο φόνους πρώτου βαθμού και δύο ένοπλες ληστείες, και του επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών.

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, ο Τζόουνς αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε τελευταία δήλωση.

Ο Τζόουνς είχε υποβάλει προσφάτως έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα, επικαλούμενος διανοητική αναπηρία και κακοποίηση που υπέστη ως έφηβος σε κρατικό ίδρυμα ανηλίκων. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση, κρίνοντας ότι τα επιχειρήματα είχαν ήδη εξεταστεί ή δεν είχαν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αργότερα τελική προσφυγή, χωρίς σχόλια.

Με την εκτέλεση αυτή, οι θάνατοι από θανατική ποινή στις ΗΠΑ για το 2025 ανέρχονται σε 34, ενώ τουλάχιστον άλλες οκτώ εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες. Η Φλόριντα προηγείται με τις περισσότερες εκτελέσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το Τέξας, που έχει πραγματοποιήσει πέντε.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έχει ήδη υπογράψει δύο ακόμη εντάλματα θανάτου για τον Οκτώβριο:

Στις 14 Οκτωβρίου, ο 72χρονος Σάμιουελ Λι Σμίδερς αναμένεται να εκτελεστεί για τη δολοφονία δύο γυναικών, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν σε αγροτική λίμνη το 1996.

Στις 28 Οκτωβρίου, σειρά έχει ο 65χρονος Νόρμαν Μέρλ Γκριμ Τζούνιορ, που κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη δολοφονία της γειτόνισσάς του το 1998.

Πηγή: Associated Press