Φλόριντα: Εκτελέστηκε ο 13ος θανατοποινίτης για διπλό φόνο το 1990 – Ιστορικό ρεκόρ για την Πολιτεία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΗΠΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

Στη 13η εκτέλεση για το 2025 προχώρησε η Πολιτεία της Φλόριντα την Τρίτη (30/9), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για τις περισσότερες θανατικές ποινές σε ένα έτος. Ο 64χρονος Βίκτορ Τόνι Τζόουνς εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας κοντά στο Στάρκ.

Φλόριντα: Θανατοποινίτης επέμεινε ότι είναι αθώος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του – Τα τελευταία λόγια του

Ο Τζόουνς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός παντρεμένου ζευγαριού κατά τη διάρκεια ληστείας το 1990 στο Μαϊάμι. Όπως ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα, εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του ζευγαριού, Ματίλντα και Τζέικομπ Νέστορ, όταν επιτέθηκε και μαχαίρωσε θανάσιμα και τους δύο — τη γυναίκα στον λαιμό και τον άνδρα στο στήθος. Παρά τα τραύματά του, ο Τζέικομπ Νέστορ κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές τον δράστη, τραυματίζοντάς τον στο μέτωπο.

Η αστυνομία βρήκε τον Τζόουνς αιμόφυρτο στον τόπο του εγκλήματος, έχοντας στην κατοχή του χρήματα και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Καταδικάστηκε το 1993 για δύο φόνους πρώτου βαθμού και δύο ένοπλες ληστείες, και του επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών.

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, ο Τζόουνς αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε τελευταία δήλωση.

Ο Τζόουνς είχε υποβάλει προσφάτως έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα, επικαλούμενος διανοητική αναπηρία και κακοποίηση που υπέστη ως έφηβος σε κρατικό ίδρυμα ανηλίκων. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση, κρίνοντας ότι τα επιχειρήματα είχαν ήδη εξεταστεί ή δεν είχαν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αργότερα τελική προσφυγή, χωρίς σχόλια.

Με την εκτέλεση αυτή, οι θάνατοι από θανατική ποινή στις ΗΠΑ για το 2025 ανέρχονται σε 34, ενώ τουλάχιστον άλλες οκτώ εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες. Η Φλόριντα προηγείται με τις περισσότερες εκτελέσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το Τέξας, που έχει πραγματοποιήσει πέντε.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έχει ήδη υπογράψει δύο ακόμη εντάλματα θανάτου για τον Οκτώβριο:

Στις 14 Οκτωβρίου, ο 72χρονος Σάμιουελ Λι Σμίδερς αναμένεται να εκτελεστεί για τη δολοφονία δύο γυναικών, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν σε αγροτική λίμνη το 1996.
Στις 28 Οκτωβρίου, σειρά έχει ο 65χρονος Νόρμαν Μέρλ Γκριμ Τζούνιορ, που κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη δολοφονία της γειτόνισσάς του το 1998.
Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Υπόμνημα του Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στο υπουργείο Εργασίας – Οι 7 προτάσεις που κατέθεσαν

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Νέα οθόνη Apple και MacBook με M5 έρχονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Κοντά στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού

Περίπου 20 άνθρωποι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (...
01:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Πάπας Λέων: Εξέφρασε την ελπίδα η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντό...
23:14 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Έχει δυναμική, αλλά του λείπουν οι λεπτομέρειες – Ανάλυση του BBC

Το πλαίσιο συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανοικο...
22:59 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Φιλιππίνες: 5 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Για 17 νεκρούς κάνουν λόγο οι Manila Times

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης