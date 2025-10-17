Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στο Μιντανάο

Enikos Newsroom

διεθνή

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στο Μιντανάο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GZF). Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νησιού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που ισχυρός σεισμός πλήττει τη συγκεκριμένη περιοχή. Στις 10 Οκτωβρίου, το Μιντανάο είχε ταρακουνηθεί από σεισμό 7,6 βαθμών, γεγονός που είχε προκαλέσει εκτεταμένο φόβο και μικρές κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις.

Οι αρχές των Φιλιππίνων παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, ενώ ειδικοί τονίζουν ότι η χώρα βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, γεγονός που καθιστά τέτοιες δονήσεις συχνό φαινόμενο.

Πηγή: Reuters

