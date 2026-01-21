Έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ – Πάνω από 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα το φθινόπωρο

Aνησυχητική αύξηση καταγράφει η ιλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Νότια Καρολίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, καθώς από το φθινόπωρο έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 600 κρούσματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επιστροφή της ασθένειας, που θεωρούνταν υπό έλεγχο για δεκαετίες, συνδέεται με την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών.

Μετά τα περισσότερα από 2.200 περιστατικά που καταγράφηκαν μέσα στο 2025 σε μόλις τρεις μήνες, τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται και το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εντατικοποίηση των προληπτικών μέτρων και των εκστρατειών εμβολιασμού.

Μέρος της ευθύνης για την απρόσμενη υγειονομική κρίση επιρρίπτεται στον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον αμφισβητία των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, καθώς κατηγορείται πως τροφοδοτεί τους φόβους για τον εμβολιασμό.

Στη Νότια Καρολίνα, στην ανατολική ακτή, καταγράφτηκαν 88 νέα κρούσματα από την Παρασκευή, ανέφεραν χθες οι τοπικές υγειονομικές αρχές, αυξάνοντας σε 646 τον αριθμό των μολύνσεων από τον εντοπισμό εστίας το φθινόπωρο.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν ήταν ανεμβολίαστοι, διευκρίνισαν οι αρχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, επρόκειτο για παιδιά που φοιτούσαν σε σχολεία και νεαρούς σπουδαστές σε δυο πανεπιστήμια.

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφτεί σε άλλες οκτώ αμερικανικές πολιτείες από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τον κυριότερο ομοσπονδιακό φορέα υγείας στις ΗΠΑ, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC).

Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα απολέσουν το καθεστώς «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά», το οποίο απέκτησαν το 2000, αφού εξάλειψαν την νόσο χάρη στον εμβολισμό.

Ο παναμερικανικός οργανισμός υγείας (ΠΑΟΥ) έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι το καθεστώς των ΗΠΑ και του Μεξικού, όπου έχει επίσης ενσκήψει αναζωπύρωση της νόσου, θα επανεκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Ήδη απέσυρε τον Νοέμβριο το καθεστώς αυτό από τον Καναδά, όπου καταγράφτηκαν πάνω από 5.000 κρούσματα ιλαράς το 2025.

Η ιλαρά προκαλεί υψηλό πυρετό, λοίμωξη του αναπνευστικού, δερματικά εξανθήματα σε όλο το σώμα. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, όπως πνευμονία και οξεία εγκεφαλίτιδα, με πολύ σοβαρές συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP