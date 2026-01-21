Έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ – Πάνω από 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα το φθινόπωρο

Σύνοψη από το

  • Ανησυχητική αύξηση καταγράφει η ιλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πάνω από 600 κρούσματα να έχουν επιβεβαιωθεί από το φθινόπωρο στη Νότια Καρολίνα. Πρόκειται για τη σοβαρότερη επιδημία των τελευταίων 30 ετών στη χώρα.
  • Η επιστροφή της ασθένειας συνδέεται με την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια, με μέρος της ευθύνης να επιρρίπτεται στον αμφισβητία των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο.
  • Η κατάσταση εγείρει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα απολέσουν το καθεστώς «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά», το οποίο απέκτησαν το 2000. Η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και θάνατο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ – Πάνω από 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα το φθινόπωρο

Aνησυχητική αύξηση καταγράφει η ιλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Νότια Καρολίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, καθώς από το φθινόπωρο έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 600 κρούσματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

ΗΠΑ: Νεκρό και δεύτερο παιδί από ιλαρά – Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 600

Η επιστροφή της ασθένειας, που θεωρούνταν υπό έλεγχο για δεκαετίες, συνδέεται με την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών.

Μετά τα περισσότερα από 2.200 περιστατικά που καταγράφηκαν μέσα στο 2025 σε μόλις τρεις μήνες, τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται και το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εντατικοποίηση των προληπτικών μέτρων και των εκστρατειών εμβολιασμού.

ΗΠΑ: Δυο νεκροί και σχεδόν 230 κρούσματα εν μέσω της συνεχιζόμενης επιδημίας ιλαράς

Μέρος της ευθύνης για την απρόσμενη υγειονομική κρίση επιρρίπτεται στον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον αμφισβητία των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, καθώς κατηγορείται πως τροφοδοτεί τους φόβους για τον εμβολιασμό.

Στη Νότια Καρολίνα, στην ανατολική ακτή, καταγράφτηκαν 88 νέα κρούσματα από την Παρασκευή, ανέφεραν χθες οι τοπικές υγειονομικές αρχές, αυξάνοντας σε 646 τον αριθμό των μολύνσεων από τον εντοπισμό εστίας το φθινόπωρο.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν ήταν ανεμβολίαστοι, διευκρίνισαν οι αρχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, επρόκειτο για παιδιά που φοιτούσαν σε σχολεία και νεαρούς σπουδαστές σε δυο πανεπιστήμια.

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφτεί σε άλλες οκτώ αμερικανικές πολιτείες από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τον κυριότερο ομοσπονδιακό φορέα υγείας στις ΗΠΑ, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC).

Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα απολέσουν το καθεστώς «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά», το οποίο απέκτησαν το 2000, αφού εξάλειψαν την νόσο χάρη στον εμβολισμό.

Ο παναμερικανικός οργανισμός υγείας (ΠΑΟΥ) έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι το καθεστώς των ΗΠΑ και του Μεξικού, όπου έχει επίσης ενσκήψει αναζωπύρωση της νόσου, θα επανεκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Ήδη απέσυρε τον Νοέμβριο το καθεστώς αυτό από τον Καναδά, όπου καταγράφτηκαν πάνω από 5.000 κρούσματα ιλαράς το 2025.

Η ιλαρά προκαλεί υψηλό πυρετό, λοίμωξη του αναπνευστικού, δερματικά εξανθήματα σε όλο το σώμα. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, όπως πνευμονία και οξεία εγκεφαλίτιδα, με πολύ σοβαρές συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:17 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νέο λουτρό αίματος στον Νίγηρα: 31 άμαχοι νεκροί από επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές

Ο Νίγηρας βυθίστηκε ξανά στο πένθος εξαιτίας σφαγής αμάχων: τουλάχιστον 31 άνθρωποι δολοφονήθη...
03:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Αποσταθεροποιητικός παράγοντα της περιοχής το Ιράν» – «Είμαστε σε υψηλή ετοιμότητα και σε συντονισμό με τις ΗΠΑ»

Εκτενή αποτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ...
02:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Εκπρόσωπος του Πούτιν είχε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής του ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν, Κίριλ Ν...
01:58 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Στην έβδομη κατάσχεση τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν χθες Τρίτη οι αμερικανι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι