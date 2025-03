Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Υποστηρίζει τις προτάσεις Μητσοτάκη- Τουσκ για μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα

Η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) δηλώνει αποφασισμένη να συμβάλει ουσιαστικά προκειμένου να δημιουργηθεί μία πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, αναφέρεται σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε μετά τη σημερινή σύνοδό του στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το «Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι έτοιμο να ηγηθεί της συγκεκριμένης προσπάθειας και να υποστηρίξει φιλόδοξες πρωτοβουλίες, όπως οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ντόναλντ Τουσκ για μία ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα», τονίζεται στην ίδια ανάρτηση.

The EPP is determined to lead this effort and back ambitious initiatives like the proposal by @kmitsotakis and @donaldtusk for a European air defence shield. 🛡️🇪🇺 pic.twitter.com/hqfF8geo3L

Λίγο αργότερα, το ΕΛΚ ανακοίνωσε ότι «ενέκρινε τη “Διακύρηξη για την ευρωπαϊκή άμυνα”, η οποία υποβλήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ahead of today’s #EUCO, the EPP Summit adopted a “Declaration on European Defence”, tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J

