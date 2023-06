Ερντογάν: «Δεν ξέρω τι κάνουν με τόσο οπλισμό» – Τι θα πω στον Μητσοτάκη στην σύνοδο του ΝΑΤΟ

Νέες δηλώσεις έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιογράφους. Είπε ότι η Σουηδία πρέπει να κάνει περισσότερα για να κατευνάσει τις ανησυχίες της Τουρκίας για την τρομοκρατία προτού η Άγκυρα εγκρίνει την υποψηφιότητά της στο ΝΑΤΟ. Ενώ έστειλε και μηνύματα προς την Ελλάδα.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις με την Ελλάδα, ο Ερντογάν είπε ότι ενδέχεται να έχει μια συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Ξέρω τι θα του πω. Θα πω στον Έλληνα Πρωθυπουργό να σταματήσει τον οπλισμό στα νησιά. Δεν ξέρω τι κάνουν με τόσο οπλισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έδωσαν άφθονα όπλα και δέχονται. Αναρωτιέμαι αν οι ΗΠΑ τα δίνουν δωρεάν. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε» επεσήμανε. Ο Ερντογάν, ωστόσο, πρόσθεσε όπως αναφέρει η Daily Sabah ότι επιδιώκει να βελτιώσουν τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των εχθρών μας, θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των εχθρών», τόνισε.

#BREAKING Turkish President Erdogan calls on Greece to stop armament in Aegean Sea, saying: ‘We seek to reduce hostilities, not increase them’ pic.twitter.com/OEh3PjgZ2x

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 14, 2023