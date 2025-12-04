Επστάιν: Το μυστήριο με τις γραμμένες και τις σβησμένες λέξεις στον μαυροπίνακα του γραφείου του

Οι μυστηριώδεις λέξεις που φαίνονται γραμμένες σε έναν μαυροπίνακα στις φωτογραφίες από το σπίτι του Τζέφρι Επστάιν, στην Καραϊβική, έχουν πυροδοτήσει εικασίες σχετικά με τα σχέδια του παιδεραστή.

Μεταξύ των 10 εικόνων και των 4 βίντεο από το σπίτι του, μακαρίτη πλέον, επιχειρηματία που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη ήταν και ένας μαυροπίνακας στον τοίχο ενός δωματίου που ήταν γεμάτος αινιγματικές λέξεις, όπως και ένα άλλο δωμάτιο με μια οδοντιατρική καρέκλα με ανατριχιαστικές μάσκες στους τοίχους.

Εκτός από τη βιβλιοθήκη και το οδοντιατρείο, οι φωτογραφίες έδειχναν ένα χαμάμ γεμάτο κουτιά με πετσέτες και λευκά είδη, δίπλα σε μαξιλάρια και προϊόντα υγιεινής μπάνιου. Οι ανατριχιαστικές εικόνες προσφέρουν στους θεατές μια περιήγηση στο νησί όπου ο Έπσταϊν φέρεται να διέπραξε εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι θεατές όμως αναρωτιούνται για το νόημα των λέξεων που ήταν γραμμένες στον μαύρο πίνακα με λευκή κιμωλία, στο δωμάτιο που μοιάζει με γραφείο. Στον μεγάλο πίνακα είναι γραμμένες οι λέξεις «δύναμη», «πτερύγιο», «phy», «διανοούμενος», «πολιτικός», «φυτά», «εξαπάτηση», «καθρέφτης στο πρόσωπο», «αλήθεια», «χρόνος», «μουσική» και «εμφανίζεται!». Αρκετές άλλες λέξεις έχουν διαγραφεί.

Νωρίτερα φέτος, μια άλλη εικόνα του πίνακα, με λιγότερες σβησμένες λέξεις διέρρευσε στο διαδίκτυο. Σε αυτή την έκδοση, η φράση «σκοτεινός εγκέφαλος» ή «υγρός εγκέφαλος» ήταν ορατή πριν διαγραφεί.

Μία από τις εικασίες που έγιναν για τη σημασία του «dank brain», είναι ότι «Ίσως είναι το όνομα ενός έργου; Project Dank Brain». Μπορεί οι λέξεις να δείχνουν πράγματα που προσπαθούσε να κάνει ο Επστάιν; «Δύναμη, εξαπάτηση, φυτά; ».

Μια άλλη θεωρία των χρηστών του διαδικτύου είναι ότι ο πίνακας είναι ένας πρόχειρος οδηγός για το «πώς να επηρεάσεις τον κόσμο», ξεκινώντας από την «εξουσία», η οποία στον πίνακα συνδέεται με τις λέξεις «fin», «phy», «intellectual» και «political».

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει οικονομική, φυσική, διανοητική και πολιτική δύναμη – πράγματα που ο Έπσταϊν τα είχε, όλα, σε αφθονία, όταν ήταν στο αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του, γράφει η Mailonline.

Άλλοι υποθέτουν ότι «οι πιο σημαντικές λέξεις περιστρέφονται γύρω από τη δύναμη και την εξαπάτηση», οπότε υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη για το πώς ο Έπσταϊν απέκτησε τόση επιρροή.

Σε μια μεταγενέστερη διαρροή της ίδιας πινακίδας, η φράση «σκοτεινός εγκέφαλος» ή «υγρός εγκέφαλος» εμφανίστηκε μετά από αρχική διαγραφή. Αρκετοί χρήστες του Reddit έμειναν μπερδεμένοι από το νόημά της, με έναν από αυτούς να γράφει: «Δεν έχω ιδέα γιατί αυτά τα πράγματα διαγράφηκαν».

Το εσωτερικό του σπιτιού

Οι νέες εικόνες παρέχουν μια συγκλονιστική ματιά στο εσωτερικό του Little St. James, του ιδιωτικού καταφυγίου του Epstein στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, σε ιδιόκτητο νησί, όπου φιλοξενούσε διακεκριμένους επισκέπτες και νεαρά κορίτσια που μεταφέρονταν με το ιδιωτικό του τζετ, το οποίο ονομάζονταν «Lolita Express».

Ωστόσο, η τελευταία διαρροή δεν είναι το σύνολο των αρχείων του Epstein που το Κογκρέσο ψήφισε τον περασμένο μήνα να δημοσιοποιήσει. Τα πλήρη αρχεία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν αργότερα αυτό το μήνα, αφού ο Trump υπέγραψε τον ιστορικό «Epstein Transparency Act».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στη Daily Mail ότι θέλει οι Δημοκρατικοί να εξηγήσουν γιατί μέλη του κόμματός τους συναντήθηκαν με τον Επστάιν μετά την αρχική του ποινή φυλάκισης το 2008, όταν ο επιχειρηματίας ομολόγησε την ενοχή του για προσέλκυση και προμήθεια ατόμου κάτω των 18 ετών για πορνεία.

Η τεράστια υπόθεση εναντίον του Επστάιν που αναμενόταν να φέρει στο προσκήνιο πολλά υψηλού προφίλ άτομα, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μετά τον θάνατό του υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες. Ο επιχειρηματίας κατηγορήθηκε για εμπορία και σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας μόλις 14 ετών, σύμφωνα με την κατηγορία του Ιουλίου 2019.

Βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Ο θάνατος του Epstein συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα από συνωμοσιολόγους που πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε στο κελί του, αλλά τελικά ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία. Η συνεργός του και ερωμένη του, η Ghislaine Maxwell είναι επί του παρόντος η μόνη που εκτίει ποινή σε σχέση με τα εγκλήματα του Epstein.

Συναντήθηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Trump νωρίτερα φέτος και μεταφέρθηκε σε φυλακή χαμηλότερης ασφάλειας στο Τέξας.