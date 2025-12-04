Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος κατηγορεί τη Χριστίνα για το φόνο της Κατρίν

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη Χριστίνα για το φόνο της Κατρίν, δηλώνοντας στον ενωμοτάρχη ότι είναι αθώος στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Παύλος ετοιμάζει το πιο ύπουλο χτύπημα λέγοντας στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σκότωσε την Κατρίν, και ο ίδιος απλώς της έδωσε άλλοθι. Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την καινούργια κατάσταση.

Παράλληλα, η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία. Η Δέσποινα είναι έτοιμη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια δέχεται επίθεση από την Ελένη όταν προσπαθεί να της μιλήσει για το μέλλον της.

Εντωμεταξύ, ο Κυριάκος ανακαλύπτει ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται με κάποιον που ήταν φυλακή και ο Στέφανος με τον Πέτρο μπλέκουν όλο και βαθύτερα με τα λαθραία.

Και όλα αυτά ενώ η Χλόη ετοιμάζει στον πατέρα Νικόλαο ένα δώρο που θα τον συγκινήσει πολύ βαθιά.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα