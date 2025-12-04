Φάμελλος: Οι περισσότεροι πολίτες έχουν συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά – Εξαπάτησε τους αγρότες

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, προειδοποίησε για «κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας» και «δραματικές καταστάσεις ερήμωσης» στα χωριά της χώρας, εν μέσω των αγροτικών μπλόκων.
  • Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εξαπάτησε τους αγρότες», οδηγώντας σε «κλοπή ενισχύσεων» και «φτωχοποίηση», ενώ υποστήριξε πως «η πλειοψηφία των πολιτών έχει συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί τον πρωτογενή τομέα προτεραιότητα, με πρώτο μέτρο τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ άσκησε κριτική και για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ και το νομοσχέδιο για τα λιμάνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος: Οι περισσότεροι πολίτες έχουν συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά – Εξαπάτησε τους αγρότες

Για «κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας» που «δημιουργεί δραματικές καταστάσεις ερήμωσης σε όλα τα χωριά της χώρας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια, εν μέσω των συνεχιζόμενων αγροτικών μπλόκων.

Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης

Ο Σ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια «αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο» με «φαγοπότια και ρουσφέτια στα γαλάζια παιδιά», «αναθέσεις και επιδρομή στα ευρωπαϊκά κονδύλια», «αποδόμηση του κράτους δικαίου και των θεσμών με ευθύνες και στην ηγεσία της δικαιοσύνης».

«Η πλειοψηφία των πολιτών έχει συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά», υπογράμμισε, ενώ συγκεκριμένα για τον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες και το αποτέλεσμα είναι η «κλοπή ενισχύσεων», η «φτωχοποίηση και εξαθλίωση», η «νεο-μετανάστευση» και ο «αυταρχισμός και ΜΑΤ». «Ο αγροτικός κόσμος είναι στα μπλόκα, γιατί είναι απελπισμένος. Χάνουν τη γη τους, το μέλλον τους, την περιουσία τους», τόνισε, προσθέτοντας πως σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνοι, γιατί από αυτόν «κρίνεται η επάρκεια, η αυτάρκεια, η διατροφική ασφάλεια, το ΑΕΠ της χώρας, καθώς και οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, αλλά και η επιβίωση των άλλων επαγγελμάτων της ελληνικής περιφέρειας». «Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας, και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», υπογράμμισε, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι στηρίζει, αντίθετα, «τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες και τις Φεράρι, και τους τυχερούς με λαχεία και τζόκερ».

Όπως είπε, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα και παρέπεμψε στο ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που έχει καταθέσει με πρώτο μέτρο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος, σημείωσε ότι η ερήμωση της υπαίθρου επιτείνεται και από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι προχώρησε σε αυτό το σχέδιο ώστε να εξυπηρετήσει τις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε για ακόμα μία φορά έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι ευτελίζει τη Βουλή και αναβάλλει τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ.

Όσον αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης για τα λιμάνια, είπε πως το νομοσχέδιο για την «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων» δεν λύνει τίποτα και, αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα, κάνοντας λόγο για «στρατηγική υποτέλειας και ξεπουλήματος». Αντιπαραβάλλοντας την αντίστοιχη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημείωσε πως περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη αρχή λιμενικής ασφάλειας, με επαρκή στελέχωση και δίνει προτεραιότητα στα μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στη ζώνη λιμένος, την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο χώρο και την ουσιαστική ασφάλεια όλων των πολιτών.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επανέλαβε ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη κυβέρνηση» και ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο, γιατί στερείται «κοινωνικής νομιμοποίησης», με αναφορές σε κλάδους, όπως τα ταξί, οι λαϊκές αγορές και οι δήμοι που κινητοποιούνται.

«Χρειάζεται μια ενωτική, προοδευτική, δημοκρατική διέξοδος που θα βάλει τέλος στο αδιέξοδο της σημερινής κυβέρνησης», είπε και κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις να συνεργαστούν για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Διαδοχική ασφάλιση στο Δημόσιο: Διευκρινίσεις για το καθεστώς συνταξιοδότησης των υπαλλήλων

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει το 2026 το ελληνικό δημόσιο – Τι ποσό θα αντλήσει η χώρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:14 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τα εξοπλιστικά που συζητούνται στη Βουλή – Νέα πυραυλικά από το Ισραήλ

Πέντε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα συζητούνται αυτή τη στιγμή στην επιτροπή εξοπλιστικών ...
16:58 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση μεταξύ Μπουνάκη-Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανέβηκαν για ακόμη μία φορά οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου...
16:20 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το «casus belli»

Γι’ ακόμη μία ημέρα, Τούρκοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης της γείτονος δίνουν ιδιαίτερη έμ...
16:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται διεκδικώντας τα χρωστούμενα

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθώντας να καλύψει τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησής του, που έχει κατ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»