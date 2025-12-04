Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης

Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά οι αγρότες των Σερρών, ενώ αγρότες από τη Φλώρινα έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης και το απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα.

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν οι αγρότες στις Σέρρες το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) αποφάσισαν να κλείνουν καθημερινά και επ’ αόριστον τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά.

Με τη λήξη της συνέλευσης προχώρησαν άμεσα στον απολεισμό του τελωνείου, το οποίο αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό αποκλειστικά και μόνο για τη διέλευση φορτηγών.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες έχουν διαμορφώσει χώρο για τη διανυκτέρευσή τους, ενώ ο Δήμος Σιντικής έχει διαθέσει μικρά ξύλινα σπιτάκια για τη στήριξή τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα, για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, μετέβησαν στο σημείο ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Σιντικής Γιώργος Τάτσιος και Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης.

Δείτε τις εικόνες:

Αγρότες έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης – Κλειστός ο δρόμος στον κόμβο Φιλώτα

Στο μεταξύ, αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή, έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας (από η μία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης).

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, στο κέντρο της Φλώρινας. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.