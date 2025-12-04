Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες των Σερρών έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά, αποφασίζοντας να το κλείνουν καθημερινά και επ’ αόριστον.
  • Αγρότες από τη Φλώρινα έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας.
  • Το μπλόκο της Νίκης αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που ήδη έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης
Πηγή: ΕΡΤ

Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά οι αγρότες των Σερρών, ενώ αγρότες από τη Φλώρινα έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης και το απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα.

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν οι αγρότες στις Σέρρες το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) αποφάσισαν να κλείνουν καθημερινά και επ’ αόριστον τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά.

Με τη λήξη της συνέλευσης προχώρησαν άμεσα στον απολεισμό του τελωνείου, το οποίο αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό αποκλειστικά και μόνο για τη διέλευση φορτηγών.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες έχουν διαμορφώσει χώρο για τη διανυκτέρευσή τους, ενώ ο Δήμος Σιντικής έχει διαθέσει μικρά ξύλινα σπιτάκια για τη στήριξή τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα, για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, μετέβησαν στο σημείο ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Σιντικής Γιώργος Τάτσιος και Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης.

Δείτε τις εικόνες:

Πηγή: ΕΡΤ
Πηγή: ΕΡΤ
Πηγή: ΕΡΤ

Αγρότες έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης – Κλειστός ο δρόμος στον κόμβο Φιλώτα

Στο μεταξύ, αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή, έστησαν μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας (από η μία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης).

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, στο κέντρο της Φλώρινας. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

UBS: Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση για τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων στον πλανήτη

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πόσα χρήματα δίνει το ΥΠΑΑΤ σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Σε απεγκλωβισμούς πολιτών προχώρησε η Πυροσβεστική στη Λακωνία – «Είναι δύσκολη η κατάσταση»

Σε απεγκλωβισμούς πολιτών προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λακωνία, εξαιτίας της κακοκαιρ...
15:54 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Κλειστά θα είναι αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική με απόφαση της Περι...
15:43 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ευλογιά: Έφτασαν τις 430.000 τα θανατωμένα αιγοπρόβατα – 80 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Σε 433.229 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 30 Νοεμ...
15:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: Διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο στους Αμπελόκηπους

Τροχαίο με τραυματία έναν διανομέα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στην περιοχή των Αμπε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»