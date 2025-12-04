Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για τα συνθήματα στο πολιτικό γραφείο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του σε λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.