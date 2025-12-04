Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για τα συνθήματα στο πολιτικό γραφείο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Σύνοψη από το

  • Η αστυνομία ταυτοποίησε τρία άτομα για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου στη Θεσσαλονίκη.
  • Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού.
  • Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του σε λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Enikos Newsroom

πολιτική

επίθεση στο γραφείο Βαρτζόπουλου
Πηγή φωτό: Facebook

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του σε λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

