Αρτέμιδα: Στη φυλακή ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο – «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος»

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα.
  • Ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον της ανακρίτριας, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
  • Μέσω του συνηγόρου του, ο 29χρονος ζήτησε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για να διερευνηθεί πώς χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Αρτέμιδα: Στη φυλακή ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο – «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα.

Της Άννας Κανδύλη 

Ο κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, φέρεται ενώπιον της ανακρίτριας να δήλωσε μετανιωμένος:

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ,μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί πώς χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

