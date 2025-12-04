ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται διεκδικώντας τα χρωστούμενα

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, προσπαθώντας να καλύψει τις «βαρύτατες ευθύνες» της που έχουν καταδικάσει τον πρωτογενή τομέα.
  • Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται διεκδικώντας τα χρωστούμενα, καθώς τους οφείλεται μισό δισεκατομμύριο ευρώ μόνο από πέρυσι.
  • Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται ως «ευρωπαϊκή εξαίρεση» επειδή απέτυχε να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις στους αγρότες.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται διεκδικώντας τα χρωστούμενα

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθώντας να καλύψει τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησής του, που έχει καταδικάσει τον πρωτογενή τομέα σε ιδιότυπο μνημόνιο, συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών ως δήθεν “ανέξοδο συνδικαλισμό”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του.

Συγκεκριμένα, από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «εμφανίζεται ως “δημοσιονομικά υπεύθυνος”, λες και οι αγρότες ζητούν να πάρουν παραπάνω χρήματα», για να σημειώσει ότι ωστόσο «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται διεκδικώντας τα χρωστούμενα».

«Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισεκατομμύριο ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και τις “γαλάζιες” ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε υστερόγραφο, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μαρινάκη να ανατρέξει «στην πρόσφατη ιστορία της παράταξής του για να μάθει -αν το ξέχασε (!)-  για το σύνθημα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”».

17:14 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

