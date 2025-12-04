Κακοκαιρία «Byron»: Σε απεγκλωβισμούς πολιτών προχώρησε η Πυροσβεστική στη Λακωνία – «Είναι δύσκολη η κατάσταση»

Σε απεγκλωβισμούς πολιτών προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λακωνία, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το Γύθειο και ένα από την Αρεόπολη. Μάλιστα, σε μια από τις περιπτώσεις 2 άνδρες απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε ρέμα, με τις δυνάμεις που συνέδραμαν να είναι 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η ΕΡΤ μετέδωσε βίντεο από επιχείρηση απεγκλωβισμού στην διασταύρωση Καρβελάς προς το Γύθειο, στη θέση Διρός.

Δείτε το βίντεο:

«Είναι δύσκολη η κατάσταση στη Λακωνία»

«Είναι δύσκολη η κατάσταση στη Λακωνία, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Παράλληλα, ο Θ. Βερούτης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας τόνισε ότι «δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα στην μεταφορά μαθητών του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές».

Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας, ο Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε ότι «προσανατολίζομαι στο να εκδώσω απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολείων, αύριο Παρασκευή».

Μηνύματα από το 112 σε δήμο Ευρώτα και ανατολική Μάνη

Υπενθυμίζεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας, στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Νωρίτερα, άλλο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο μήνυμα: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».