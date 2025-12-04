Τηλεθέαση (3/12): Ποιες εκπομπές της πρωινής ζώνης πήραν προβάδισμα την Τετάρτη

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Buongiorno» με 17%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,6%
- MEGA – Buongiorno 13,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,6%
- OPEN – 10 παντού 9,9%
- STAR – Breakfast@Star 5,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 2,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Buongiorno 17%
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,2%
- SKAI – Αταίριαστοι 7,7%
- STAR – Breakfast@Star 6,9%
- OPEN – 10 παντού 4,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 3,2%