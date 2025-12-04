Τηλεθέαση (3/12): Ποιες εκπομπές της πρωινής ζώνης πήραν προβάδισμα την Τετάρτη

  • Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με τα νούμερα τηλεθέασης να αναδεικνύουν τους νικητές.
  • Στο γενικό κοινό, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέκτησαν την πρώτη θέση με 16,4%.
  • Αντίθετα, στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ξεχώρισε, φτάνοντας το 17%.
Τηλεθέαση
Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Buongiorno» με 17%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,6%
  • MEGA – Buongiorno 13,8%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,6%
  • OPEN – 10 παντού 9,9%
  • STAR – Breakfast@Star 5,8%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 2,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Buongiorno 17%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,1%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,2%
  • SKAI – Αταίριαστοι 7,7%
  • STAR – Breakfast@Star 6,9%
  • OPEN – 10 παντού 4,8%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν σε είδον 3,2%

