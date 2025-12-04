Ευλογιά: Έφτασαν τις 430.000 τα θανατωμένα αιγοπρόβατα – 80 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Σύνοψη από το

  • Από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, 433.229 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.270 εκτροφές σε όλη την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος.
  • Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, 24-30 Νοεμβρίου 2025, καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, με την Αιτωλοακαρνανία να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας

Σε 433.229 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Αγρότες: Έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά – Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης

Συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24-30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις ΠΕ Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.

Αναλυτικά, βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

* 31 κρούσματα στις 26/11/2025,

* 22 κρούσματα στις 27/11/2025,

* 27 κρούσματα στις 28/11/2025.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

16:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

15:54 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

15:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

15:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

