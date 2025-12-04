Ζάκυνθος: Διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο στους Αμπελόκηπους

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν διανομέα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στους Αμπελόκηπους Ζακύνθου.
  • Το ατύχημα προκλήθηκε όταν αυτοκίνητο έστριψε αριστερά σε βενζινάδικο, χτυπώντας τον διανομέα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το τραύμα του στο κεφάλι να μην κρίνεται σοβαρό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζάκυνθος: Διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο στους Αμπελόκηπους
Πηγή: ΕΡΤ

Τροχαίο με τραυματία έναν διανομέα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς το Κερί, έστριψε αριστερά στο αντίθετο ρεύμα, προκειμένου να μπει σε βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει έναν διανομέα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και θα παραμείνει για νοσηλεία, αν και το τραύμα του δεν δείχνει να είναι σοβαρό. Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Ζακύνθου.

 

16:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

