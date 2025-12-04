Ζάκυνθος: Διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο στους Αμπελόκηπους

Τροχαίο με τραυματία έναν διανομέα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς το Κερί, έστριψε αριστερά στο αντίθετο ρεύμα, προκειμένου να μπει σε βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει έναν διανομέα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και θα παραμείνει για νοσηλεία, αν και το τραύμα του δεν δείχνει να είναι σοβαρό. Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Ζακύνθου.