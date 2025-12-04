Νέο Ψυχικό: Στις 8 Δεκεμβρίου η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου – Τι υποστήριξαν οι 2 κατηγορούμενοι

Σύνοψη από το

  • Στις 8 Δεκεμβρίου αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορουμένων στη δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.
  • Ο βασικός κατηγορούμενος προχώρησε σε συμπληρωματική δήλωση, αναφερόμενος σε βίντεο που δεν έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο και στον «κόσμο της νύχτας».
  • Ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην αγορά του σκούτερ και του αυτοκινήτου με πλαστά ΑΦΜ, ισχυριζόμενος ότι είχε αναλάβει μικρές εξυπηρετήσεις χωρίς να αντιληφθεί κάτι ύποπτο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Νέο Ψυχικό Δολοφονία τοπογράφου
Φωτογραφίες αρχείου: Intime

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινώσει την πρότασή της για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

Της Άννας Κανδύλη 

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο βασικός κατηγορούμενος —που φέρεται από τη δικογραφία ως ο εκτελεστής— προχώρησε σε συμπληρωματική δήλωση μετά την αρχική απολογία του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον «κόσμο της νύχτας», τον οποίο, όπως είπε, γνώρισε μέσα στις φυλακές, σημειώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με αυτόν.

Ο ίδιος υποστήριξε πως στο κινητό του υπήρχαν βίντεο από ταξίδια στο Μιλάνο και από γάμο στην Κρήτη, τα οποία —σύμφωνα με τον ίδιο— δεν έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Η αναφορά του προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου, η οποία του απάντησε: «Τι να δούμε, κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;».

Ακολούθησε η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να αγόρασε με πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι γνώρισε τον συγκατηγορούμενό του στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν επαγγελματική συνεργασία.

Όπως είπε, είχε αναλάβει κατά καιρούς μικρές εξυπηρετήσεις, «θελήματα», και έτσι αγόρασε το επίμαχο αυτοκίνητο για λογαριασμό του, χωρίς —όπως υποστήριξε— να αντιληφθεί κάτι ύποπτο και χωρίς να λάβει αμοιβή.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε το όχημα με τα δικά του στοιχεία, χωρίς να επιχειρήσει να κρύψει την ταυτότητά του, ενώ υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

16:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

